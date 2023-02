Nhân lực trẻ, giá rẻ đang giúp các 'ông lớn' công nghệ gia tăng lợi nhuận?

Theo CMC, lợi nhuận tăng trong kỳ chủ yếu đến từ dự án mới: “Không gian sáng tạo CMC tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Đồng thời, các khối kinh doanh chiến lược tập đoàn tiếp tục có tăng trưởng lợi nhuận tốt ở mức 14%, đặc biệt khối kinh doanh quốc tế tăng trưởng lợi nhuận trên 50%.

Kết thúc năm 2022, thị giá cổ phiếu tăng không đáng kể so với hồi đầu năm, hiện quanh mức 42.000 đồng/cp. Tuy nhiên, có thời điểm trong năm, cổ phiếu CMG tăng vọt lên mức 55.000 đồng/cp, nhưng sau đó nhanh chóng lao dốc xuống còn 36.000 đồng/cp.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 của Công ty Cổ phần Viễn Thông - Tin học - Bưu điện (mã: ICT), doanh thu thuần của ICT đạt 250 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế cả năm 2022, doanh thu đạt 1.291 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo ICT, nguyên nhân lợi nhuận giảm bởi chi phí bán hàng tăng so với cùng kỳ, chủ yếu năm 2021 có hoàn nhập các khoản trích lập dự phòng bảo hành các dự án hết hạn bảo hành chưa sử dụng hết. Cũng như, nguyên nhân từ tình hình dịch Covid-19 trong năm 2022 diễn ra hết sức phức tạp, cùng với suy thoái kinh tế toàn cầu và chiến sự Nga - Ukraine dẫn đến chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, các thiết bị nhập khẩu của nhiều dự án bị chậm giao hàng hoặc không đặt được hàng.

Tính đến cuối năm 2022, thị giá cổ phiếu ICT giảm 33,3% so với mức đỉnh hồi tháng 4/2022. Kể từ khi bước sang năm 2023, cổ phiếu bặt đầu có dấu hiệu phục hồi, từ mức 13.000 đồng/cp lên quanh mức 15.000 đồng/cp.