Nhận lời hát thuê cho màn cầu hôn lãng mạn, chàng ca sĩ "sốc toàn tập" khi biết nhân vật được cầu hôn

Có những cuộc hôn nhân kéo dài trong hạnh phúc, có những cuộc hôn nhân kéo dài trong nhùng nhằng đau khổ và có cả những cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh đến ngỡ ngàng. Dĩ nhiên khi quyết định gắn bó với nhau chẳng ai mong muốn sẽ phải rời xa nhau cả, nhưng hôn nhân là một cuộc hành trình thì làm sao tránh khỏi những "tai nạn" trên đường đi.

Có trăm ngàn lý do để tạo ra đổ vỡ, có thể do tính cách không hợp nhau dẫn đến không thể dung hòa, có thể do áp lực gia đình dẫn tới mâu thuẫn đỉnh điểm, có thể do không có con cái để ràng buộc, gắn kết...

Vậy nhưng, theo nhiều cuộc khảo sát, có đến 80% các cuộc hôn nhân đổ vỡ là do ngoại tình. "Kẻ phá hoại" này cũng xuất hiện với hàng trăm kiểu cách khác nhau. Tuy nhiên, kiểu ngoại tình như tình huống dưới đây thì hẳn không thể ngạc nhiên hơn.

Vào một ngày nắng đẹp tháng 9/2018, tại khu đô thị Coyoacan, thủ đô Mexico, một ban nhạc đường phố truyền thống đang biểu diễn bài "If They Let Us" dưới ban công của một ngôi nhà. Âm nhạc vang lên du dương đến lạ, khiến những người đi đường cũng phải cố nán lại nghe cho hết rồi mới nỡ bỏ đi chỗ khác.