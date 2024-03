Nhận lại nhà từ khách thuê, gia chủ tá hoả với cảnh tượng bên trong nhà vệ sinh: "Giờ phải làm sao đây?"

Trong cuộc sống, việc thuê nhà là chuyện rất bình thường. Và đi kèm với nó là nhiều câu chuyện có phần "dở khóc dở cười" giữa chủ nhà và khách cho thuê. Câu chuyện sau đây được chia sẻ trên 1 diễn đàn về dọn dẹp sở hữu hơn 430 nghìn thành viên là một ví dụ.

Cụ thể, theo chính chủ chia sẻ, khi khách thuê trả nhà, cô bước vào phòng vệ sinh và tá hoả bởi tình trạng của khu vực bồn cầu. Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh chụp lại chi tiết khu vực. Có thể thấy, bên trong bồn cầu đã bị ố vàng nghiêm trọng.



Khu vực bồn cầu với nhiều vết bẩn, ố vàng bám chặt khiến gia chủ đau đầu tìm cách xử lý (Ảnh Trang.N.N.Xuan - Group Nghiện Sạch)

Bên dưới bài viết được chia sẻ, nhiều người khác nhận xét, bên cạnh thói quen sử dụng của người ở, rất có thể tình trạng bồn cầu trở nên ố vàng nghiêm trọng như thế này là do nguồn nước của gia đình. "Cái vệt ố kia là từ trong bồn dự trữ nước đằng sau bồn cầu chảy ra. Có thể do nước còn nhiều sắt, cặn kim loại, các tạm chất khác hoặc bị nhiễm phèn. Tất nhiên cũng có thể do người ở không thường xuyên cọ rửa nên mới đóng lại đậm như trong ảnh", người dùng có tài khoản tên Nguyễn T.T Hoài bình luận.

Điều này cũng được Cleanpedia, chuyên trang của Unilever khẳng định. Ngoài ra, nhiều gia đình còn có thói quen xấu là đổ nước thải, thậm chí là thức ăn thừa xuống bồn cầu. Đây cũng là một trong những tác nhân chính dẫn đến bồn cầu bị ố vàng nghiêm trọng.





Nguồn nước và thói quen sai lầm - đổ thức ăn thừa xuống bồn cầu cũng những nguyên nhân khiến các vết bẩn, ố vàng xuất hiện (Ảnh minh hoạ)