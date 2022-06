Nhận hối lộ, Tổng giám đốc Công ty công trình công cộng Hội An bị khởi tố

Ông Trần Quang Kim Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 28/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng liên quan đến vụ mua 30 xe điện tại TP Hội An.