Nhãn hàng 'ruột' Kendall Jenner ghim hình Nathan Lee lên trang chủ

Sau đó, Ngọc Trinh cho biết cô là người yêu cầu stylist phải làm giống y hệt chiếc váy này từ kiểu dáng đến màu sắc cho kịp chuyến đi, tuy vậy do nhãn hàng cư xử "chưa đúng mực" nên cô sẽ không bao giờ xin lỗi.

Ngay lập tức, Nathan Lee đã có màn "cà khịa" cực gắt khi đặt thiết kế trang phục tại chính thương hiệu bị Ngọc Trinh ăn cắp chất xám. Nam ca sĩ còn mượn luôn câu của nhãn hàng làm chú thích: "Real things go on billboards, fake trash must go back to the garbage" (tạm dịch: Hàng thật sẽ được lên biển quảng cáo, còn thứ hàng fake rác rưởi chỉ nên về thùng rác thôi).