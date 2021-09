Nhận gói hỗ trợ cần giấy tờ gì, chính quyền TP.HCM trả lời rất đơn giản

XEM CLIP:

Bạn Lý Trí Thành hỏi: Hiện gia đình đã đăng ký thông tin các gói hỗ trợ ở phường, nhưng gần hai tháng vẫn chưa nhận được. Không biết bao giờ mới được nhận? Hiện có những giấy tờ bắt buộc xác nhận mới được nhận ở phường, mà tôi không thể nào đi photo rồi nộp được và nhiều giấy tờ quá. Có cách nào tối giản để tôi đỡ phải nộp giấy tờ xác nhận không?

Câu hỏi được gửi đến Chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời tối 1/9, mà theo chương trình đây cũng là thắc mắc của nhiều người dân chung cảnh ngộ khó khăn về Covid-19.

Phó Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan tham gia khách mời đã trực tiếp giải đáp thắc mắc của người dân về vấn đề an sinh khi TP đang đối mặt với tình hình dịch bệnh phức tạp.

Với câu hỏi trên, ông Hoan cho biết, việc chi gói hỗ trợ an sinh cho một người dân hoặc một hộ khó khăn với 1,5 triệu sẽ được thực hiện chậm nhất là 6/9. Do đó, người dân có thể yên tâm là sẽ được nhận trong nay mai.