Nhận được thông báo con trai bị bạn học đánh, bà mẹ này lên kế hoạch khiến nhà trường không thể ngó lơ, kẻ bắt nạt phải xin lỗi

Cẩn thận lên kế hoạch lấy lại công bằng cho con

Cô Tô đã hỏi chi tiết con về vụ bắt nạt bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, ôn tồn. Hóa ra, đây không phải lần đầu tiên Tiểu Di bị nhóm bạn của Tiểu An - cậu bé cùng lớp bắt nạt. Theo lời kể của Tiểu Di, Tiểu An đã thành lập một "băng nhóm" trong lớp và thường xuyên bắt nạt những bạn học khác. Bất kỳ ai không ở trong nhóm của Tiểu An, không phải "đàn em" của cậu ta đều có thể bị bắt nạt.

Những hành động bắt nạt có thể là đánh hội đồng trong giờ thể dục, túm lấy vùng kín của những cậu bé khác khi đi vệ sinh hoặc nói lời trêu chọc, xúc phạm,... Trái tim cô Tô thắt lại khi nghe con kể. Cô biết con mình đã gặp phải bạo lực học đường thực sự và tình trạng này đã diễn ra từ rất lâu.

Cô Tô biết được hành vi của Tiểu An không còn là ngẫu nhiên nữa mà cậu bé này đã hình thành thói quen, tâm lý bắt nạt những đứa trẻ khác cho vui. Đây là sự việc rất nghiêm trọng, nếu không ngăn chặn kịp thời thì con chị và những đứa trẻ khác sẽ phải hứng chịu bạo lực học đường nặng nề hơn.