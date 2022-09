Nhận định vòng 4 Giải nữ vô địch quốc gia 2022: Thử thách cho đội TPHCM I

Tâm điểm của vòng 4 Giải nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2022 sẽ là cuộc đọ sức giữa đương kim vô địch TPHCM I vs Than Khoáng sản Việt Nam (Than KSVN).

Đội nữ TPHCM I (áo vàng) sẽ có trận đấu khó khăn trước Than Khoáng sản Việt Nam như năm ngoái, tại vòng 4 Giải nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2022. Ảnh: VFF Lúc này, TPHCM I và Than KSVN cùng có được 6 điểm nhưng đội bóng vùng mỏ thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận. Do vậy, cuộc đọ sức này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch của mùa giải năm nay. Than KSVN hiểu rằng họ cần cầm chân hoặc đánh bại đối thủ để không bị bỏ lại trên chặng đường dài. Đây là thời điểm mà thầy trò huấn luyện viên Đoàn Minh Hải có thể nghĩ đến mục tiêu này. Sức mạnh của TPHCM I bị ảnh hưởng không nhỏ khi Huỳnh Như và Chương Thị Kiều vắng mặt. Hai ngôi sao này đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung và có ảnh hưởng lớn đến màn trình diễn của TPHCM I. Tuy nhiên, Than KSVN vẫn là đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ và bản lĩnh trận mạc là vấn đề lớn với họ. Đại diện vùng mỏ thi đấu hoa mỹ, đẹp mắt và có đường nét rõ ràng nhưng hiệu quả chưa cao. Đây là bài toán mà Than KSVN cần tìm ra lời giải nếu muốn có chiến thắng trước TPHCM I. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam sẽ gặp Hà Nội II trong một trận đấu mà mục tiêu giành 3 điểm là bắt buộc. Việc chuyển giao thế hệ chưa mang đến nhiều hiệu quả tích cực cho Phong Phú Hà Nam, họ vẫn phụ thuộc vào phong độ của các cựu binh, đặc biệt là tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung. Nhưng một mình Tuyết Dung không thể mãi gồng gánh toàn đội nếu cô rơi vào tình thế đơn độc, bị đối phương kèm chặt. Gặp đối thủ không mạnh như Hà Nội II là cơ hội để Phong Phú Hà Nam tích luỹ điểm số trước khi bước vào giai đoạn khó khăn của mùa giải. Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên T&T chỉ phải gặp TPHCM II. Tiềm lực tài chính, sự bổ sung về mặt nhân sự giúp đội bóng xứ chè trở nên mạnh mẽ và đáng gờm hơn. Nếu tiếp tục đánh bại đối thủ từ phía Nam, thầy trò huấn luyện viên Đoàn Việt Triều có thể nghĩ đến một tấm huy chương ở giải năm nay. Lịch thi đấu vòng 4: Ngày 11.9 16h00: Hà Nội II vs Phong Phú Hà Nam 18h30: TPHCM II vs Thái Nguyên T&T Ngày 12.9 16h00: TPHCM I vs Than KSVN