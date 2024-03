Nhận định vòng 14 V.League: Điểm nóng Hà Nội FC vs Thép Xanh Nam Định

Gay cấn không kém là cặp đấu giữa Sông Lam Nghệ An (13 điểm) và Hải Phòng (14 điểm). Vị trí của 2 đội đều chưa thật sự an toàn, chỉ cần sơ sẩy 1 trận, có thể bị đẩy xuống vị trí nguy hiểm. Do đó, hai đội đều đặt quyết tâm sẽ giành trọn 3 điểm. Lượt đi, Hải Phòng đã hòa Sông Lam Nghệ An 2-2 tại sân nhà.

Tại sân Hàng Đẫy, đội bóng đang đứng áp chót Thể Công Viettel sẽ có cuộc đối đầu với tân binh Quảng Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng từng có chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng, trước khi vượt qua Công an Hà Nội 3-0 ở vòng 13. Với tinh thần đang lên cao, Hoàng Đức cùng đồng đội nhiều khả năng sẽ tiếp tục thắng trận.