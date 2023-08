Nhận định TPHCM và Bình Dương vòng 5 giai đoạn 2 V.League 2023

Bình Dương sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Sông Lam Nghệ An và Khánh Hoà đã "trở về từ cõi chết" khi vươn lên trở thành đội có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua trụ hạng.

Trên lí thuyết, Bình Dương vẫn có thể xuống chơi ở hạng Nhất mùa tới nếu bại trận trước TPHCM, đồng thời, Đà Nẵng thắng Khánh Hòa với tỉ số đậm. Tuy nhiên, thực tế rất khó xảy ra khi Bình Dương đang có hiệu số tốt hơn so với 2 đối thủ còn lại. Nếu để Đà Nẵng san bằng điểm số, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức cũng khó rơi xuống đáy bảng do hiệu số hiện tại là tốt hơn rất nhiều so với đội bóng bên bờ sông Hàn.

Với việc Bình Dương đang xếp trên câu lạc bộ TPHCM nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đối phương (-4 so với -11), rõ ràng đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang có cơ hội trụ hạng cao nhất.