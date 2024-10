Nhận định Porto - Man Utd (2h00, ngày 4/10): Bước vào tâm bão

Để vượt qua thất bại đáng xấu hổ tại Premier League, Man Utd sẽ tới Estadio do Dragao (Bồ Đào Nha) để đối đầu với Porto trong trận đấu thứ hai tại Europa League 2024-25 vào đêm nay (3/10). "Quỷ đỏ" đã bị Tottenham Hotspur đánh bại một cách thuyết phục với tỷ số 3-0 ngay trên sân nhà hôm Chủ nhật (29/9), trong khi Porto đã dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước Arouca tại Primeira Liga. Man Utd đã có khởi đầu tệ nhất trong một mùa giải ở Premier League khi chỉ giành được 7 điểm, để thua 3 trong 6 trận mở màn, bao gồm trận thua thảm hại với 3 bàn thua trước Tottenham ở cuối tuần vừa qua. Trận thua được cựu hậu vệ Gary Neville mô tả là "ghê tởm" và "là một trong những màn trình diễn tệ nhất" của "Quỷ đỏ" dưới thời Erik ten Hag . Ten Hag đang chịu áp lực lớn do Man Utd thi đấu kém cỏi (Ảnh: Getty). Việc Bruno Fernandes bị đuổi khỏi sân gây nhiều tranh cãi không giúp ích gì cho Man Utd, nhưng giai đoạn tồi tệ nhất của họ có lẽ là khi có đủ 11 cầu thủ trên sân, Tottenham cắt qua hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford như "dao cắt bơ", với hàng loạt lỗi quen thuộc một lần nữa tái hiện. Ten Hag đã phải chịu 10 trận thua với cách biệt tối thiểu 3 bàn kể từ khi dẫn dắt Man Utd, bao gồm hai trận trong mùa giải này. Chiến lược gia người Hà Lan đang cạn kiệt lý do để giải thích cho sự sụp đổ của "Quỷ đỏ". Hơn 600 triệu bảng đã được chi cho các bản hợp đồng mới, 12 trong số 16 cầu thủ được sử dụng để chống lại Tottenham được người Hà Lan chiêu mộ hoặc được ông đưa lên đội một từ học viện của câu lạc bộ. Nếu các thông tin là đúng, ban lãnh đạo của Man Utd không có kế hoạch thay đổi huấn luyện viên ngay lập tức, điều đó đồng nghĩa Ten Hag sẽ vẫn đảm bảo vị trí khi Man Utd thi đấu trên sân khách với Porto và Aston Villa trước kỳ nghỉ quốc tế. Tuy nhiên, nếu mức độ hiệu suất không cải thiện nhanh chóng thì dù Ten Hag mới ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm hồi tháng 7 vẫn có thể gặp rắc rối. Trước trận thua Tottenham, Man Utd đã phải chật vật mới có được trận hòa 1-1 trên sân nhà với FC Twente ở lượt trận mở màn Europa League, dẫu vậy "Quỷ đỏ" có thể tự tin đến làm khách tại Porto vì họ bất bại trong 12 trận đấu gần nhất tại châu Âu trước các câu lạc bộ Bồ Đào Nha. "Quỷ đỏ" đã đánh bại Porto với tỷ số 1-0 trong lần gặp nhau gần đây nhất tại Estadio do Dragao năm 2009 khi Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng đẹp mắt từ cự ly 36m để mang về chiến thắng tại Champions League. Một chiến thắng vào đêm nay sẽ giúp Ten Hag có thêm thời gian và giúp Man Utd bứt phá tại Europa League trước khi họ đối đầu với Fenerbahce của Jose Mourinho ở lượt thi đấu thứ ba. Hiện tại, Porto của HLV Vitor Bruno thi đấu tốt trong nước nhưng chưa tốt ở cúp châu Âu (Ảnh: Getty) Trong khi Man Utd đang sa sút, Porto đã có khởi đầu tốt hơn đáng kể ở giải quốc nội khi giành chiến thắng 6 trong 7 trận mở màn Primeira Liga, trong đó trận thua duy nhất của họ trong chuỗi trận này là trước đội đầu bảng và đương kim vô địch Sporting Lisbon ở cuối tháng 8. Trận đấu gần nhất, Porto trên sân nhà thi đấu với Arouca, các bàn thắng trong hiệp hai của Samu Omorodion, Nico Gonzalez, Galeno và Deniz Gul đem về chiến thắng dễ dàng 4-0, qua đó củng cố vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên trưởng Vitor Bruno mới thay thế Sergio Conceicao để dẫn dắt Porto, ông đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của đội mình trong hiệp hai trước Arouca và hy vọng các cầu thủ có thể mang phong độ từ trong nước lên đấu trường châu Âu. Porto cũng khởi đầu không tốt ở sân chơi châu Âu mùa này. Đoàn quân của Bruno đã phải chịu thất bại bất ngờ 2-3 trên sân khách trước đội bóng Na Uy Bodo/Glimt trong trận mở màn Europa League tuần trước, mặc dù đã chơi phần lớn hiệp hai với hơn một người. Thực tế phong độ gần đây của Porto ở Europa League không ấn tượng, họ chỉ thắng một trong 7 trận gần nhất tại giải đấu hạng hai của châu Âu. Porto đã đối đầu với đối thủ Man Utd tổng cộng 8 lần tại châu Âu và chỉ giành chiến thắng hai lần, bao gồm chiến thắng vang dội 4-0 trên sân nhà năm 1977 tại Cúp các đội đoạt cúp châu Âu và chiến thắng 2-1 năm 2004 tại tứ kết Champions League trên đường giành chức vô địch giải đấu. Lực lượng thi đấu Porto sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ vắng mặt dài hạn là Zaidu Sanusi và Ivan Marcano (cả hai đều bị đứt dây chằng chéo trước), trong khi Otavio đã vắng mặt trong ba trận đấu gần nhất do vấn đề về cơ, nên chưa chắc chắn trở lại. Tuy nhiên, đội chủ sân Dragons đã được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự trở lại của cầu thủ được Arsenal cho mượn Fabio Vieira, khi tiền vệ này vào sân thay người trong 20 phút cuối trận đấu cuối tuần vừa qua, anh có thể đủ sức để ra sân lần đầu tiên cho câu lạc bộ kể từ khi trở lại. Omorodion đang có phong độ cao trong màu áo Porto (Ảnh: Getty). Omorodion đã được Chelsea liên hệ chặt chẽ trong mùa hè vừa qua trước khi gia nhập Porto, anh đã ghi bàn trong trận ra mắt Europa League tuần trước và được kỳ vọng sẽ một lần nữa dẫn đầu hàng công của Porto, anh có thể được hỗ trợ bởi các cầu thủ chạy cánh Pepe và Galeno. Về phía Man Utd, Leny Yoro (chấn thương bàn chân), Luke Shaw (chấn thương bắp chân), Tyrell Malacia (chấn thương đầu gối) và Mason Mount (chấn thương đầu) đều phải ngồi ngoài, nhưng Ten Hag đã được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự trở lại tập luyện của Kobbie Mainoo và Harry Maguire. Mainoo phải rời sân trong hiệp một ở trận đấu gặp Tottenham, còn Maguire bị đau nên không tham gia trận đấu tại Old Trafford. Cựu cầu thủ Porto là Casemiro hoặc Christian Eriksen có thể thay thế ở hàng tiền vệ nếu Mainoo không sẵn sàng ra sân, trong khi đội trưởng Fernandes có thể tiếp tục chơi ở vị trí số 10 mặc dù anh đã bị đuổi khỏi Premier League hôm Chủ nhật, nhưng án phạt này đã được hủy bỏ . Với việc Man Utd thiếu đi sự sắc bén ở hàng công, vị trí của Joshua Zirkzee giờ đây đang bị đe dọa bởi Rasmus Hojlund, trong khi Amad Diallo và Antony sẽ tiếp tục cạnh tranh với Alejandro Garnacho và Marcus Rashford để được ra sân ngay từ đầu ở hai bên cánh. Đội hình ra sân dự kiến Porto: Costa; Mario, Pedro, Perez, Moura; Gonzalez, Varela; Pepe, Sousa, Galeno; Omorodion. Man Utd: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Eriksen, Ugarte; Diallo, Fernandes, Rashford; Hojlund.