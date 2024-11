Nhận định Newcastle vs Arsenal: Pháo thủ vượt ngàn chông gai

Thầy trò Mikel Arteta hy vọng, tháng mới sẽ mang đến may mắn cho Arsenal khi họ có chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn đến sân St James' Park. Arsenal vừa trải qua tháng 10 giông bão, chỉ thắng duy nhất một trận ở Ngoại hạng Anh trước Southampton. Họ phơi áo trên sân Bournemouth và bị Liverpool cầm chân 2-2 vòng đấu trước. Phong độ thất thường khiến các Pháo thủ hiện đang kém đội đầu bảng Man City 5 điểm. Arteta mong muốn kết quả được cải thiện trong chuyến làm khách St James' Park. Cầu thủ Arsenal trên sân tập - Ảnh: AFC Arsenal để thủng lưới 9 lần trong 5 trận Premier League gần nhất, nhiều hơn tổng số bàn thua của 19 trận trước đó cộng lại (8 bàn). Vấn đề dưới hàng thủ chủ yếu do tổn thất lực lượng. William Saliba vừa trải qua án treo giò do nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trung vệ Gabriel cũng mới dính chấn thương, tương tự trường hợp của Timber, Tomiyasu, Tierney hay Califiori thời gian qua. Chạm trán Newcastle, Mikel Arteta sẽ đón chào sự trở lại của Saliba, trong khi Timber cũng sẵn sàng xung trận. Điều này sẽ mang đến sự an tâm phần nào trước khung thành David Raya. Ở mặt trận tấn công, khi mà thủ lĩnh Odegaard chưa bình phục, Arsenal vẫn phụ thuộc nhiều vào sức sáng tạo cùng khả năng bùng nổ của Bukayo Saka (ghi 3 bàn và có 7 pha kiến tạo). Về phần chủ nhà, Newcastle vừa thua sốc Brighton vòng trước. Kết quả đó chấm dứt chuỗi 11 trận liền bất bại trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh. Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: AFC HLV Eddie Howe đang phải chịu nhiều áp lực với khởi đầu kém thuyết phục của Chích chòe (đứng thứ 12 trên BXH). Dẫu vậy, chiến thắng Chelsea tại cúp Liên đoàn hồi giữa tuần đã vực dậy tinh thần toàn đội. Vượt nỗi ám ảnh chấn thương, Alexander Isak bắt đầu "nổ súng" đều đặn. Tiền đạo người Thụy Điển cũng ghi 11 bàn thắng trong 11 lần ra sân gần nhất tại St James' Park. Tiếp đón Pháo thủ thành London, Newcastle bị đánh giá thấp hơn, nhưng với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt, họ sẽ kiếm được ít nhất 1 điểm. Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp hòa (1/2: 0) - TX: 2 1/2 Dự đoán: Hòa 1-1 Thông tin lực lượng Newcastle: Jamaal Lascelles, Sven Botman, Kieran Trippier và Callum Wilson không thể thi đấu. Arsenal: Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu và Gabriel vắng mặt vì chấn thương. Đội hình dự kiến Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Barnes, Isak, Gordon. Arsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior, Timber; Rice, Partey; Saka, Trossard, Martinelli; Havertz.