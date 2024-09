Nhận định Man Utd vs Twente (02h00 ngày 26/9): Khai thông nòng súng

Trước đối thủ không quá mạnh như Twente, Man Utd có cơ hội giành chiến thắng. Trận đấu giữa Man Utd vs Twente ở lượt trận mở màn Europa League diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/9 tại sân Old Trafford. Ở mùa giải này, Man Utd từng hủy diệt 7-0 trước Barnsley ở FA Cup hay thắng 3-0 trước Southampton ở Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, không ai phản đối nếu cho rằng vấn đề lớn nhất của Quỷ đỏ lại nằm ở hàng công. Hàng công của Man Utd tỏ ra vô duyên khi đối đầu với Crystal Palace (Ảnh: Getty). Trong 5 trận ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, Man Utd chỉ ghi 5 bàn. Trong đó, 3/5 bàn thắng được thực hiện trong trận đấu với Southampton. Những chân sút của Quỷ đỏ đã im tiếng trong 2/3 trận gần nhất ở giải đấu cao nhất nước Anh. Trong trận đấu mới nhất với Crystal Palace, Man Utd đã tung ra tới 15 cú dứt điểm nhưng không có một lần ăn mừng bàn thắng. Không phải Quỷ đỏ không có cơ hội. Ít nhất, Garnacho đã có không dưới hai lần đứng trước cơ hội mười mươi. Cầu thủ này thậm chí đã đưa bóng tìm tới trúng xà ngang khung thành đối thủ. Tương tự, Bruno Fernandes cũng đưa bóng chạm khung gỗ. Thống kê cho thấy, Bruno Fernandes đang là cầu thủ tung ra nhiều cú dứt điểm nhất (17 lần) mà chưa tìm được bàn thắng. Trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, không có cầu thủ nào sút nhiều như vậy mà chưa thể ăn mừng. Ở mùa giải trước, Man Utd chỉ ghi 57 bàn (thủng lưới 58 bàn) và là hàng công kém nhất top 10 giải Ngoại hạng Anh. Sang mùa này, HLV Ten Hag đã mời "vua vòng cấm" Van Nistelrooy về làm việc nhưng tình hình không được cải thiện. Dù sao, trong trận đấu đêm nay, Man Utd chỉ đối diện với thử thách không quá lớn tới từ Twente. Đội bóng này đã trải qua mùa giải trước vô cùng thành công khi xếp thứ 3 ở giải Hà Lan, nhờ đó, họ được tham dự vòng play-off Champions League. Thế nhưng, Twente lại bộc lộ sự non nớt khi thất bại trước Salzburg. Trong quá khứ, Man Utd chưa từng đụng độ với Twente. Thế nhưng, đội bóng Hà Lan luôn có kỷ niệm không tốt mỗi khi chạm trán với đối thủ tới từ Anh. Trong 13 lần gặp nhau, Twente chỉ thắng đúng 1 trận (hòa 5, thua 7). Trước Twente không thực sự mạnh mẽ, Man Utd có thể thắng ở trận đấu này (Ảnh: Getty). HLV Ten Hag từng có ba giai đoạn khoác áo Twente khi còn là cầu thủ. Ông cũng có thời gian dài làm việc ở giải Hà Lan. Do đó, ông hiểu quá rõ đội bóng này. Đó là lợi thế lớn với Quỷ đỏ trong trận đấu này. Dù sao, với Man Utd, Europa League là giải đấu mang tới nhiều niềm vui. Họ từng lên ngôi ở giải đấu này dưới thời HLV Mourinho mùa giải 2016/17. Trong 24 trận đấu gần nhất ở giải đấu số hai châu Âu, Quỷ đỏ chỉ thất bại đúng 1 trận. Theo phân tích của siêu máy tính Opta, Man Utd có 65,3% cơ hội chiến thắng. Khả năng Twente gây bất ngờ ở Old Trafford là 16%. Con số ấy cho thấy sự vượt trội của đội bóng thành Manchester. Đây là trận đấu thích hợp để các chân sút Man Utd khai thông nòng súng. Thông tin lực lượng Man Utd vs Twente Man Utd không có sự phục vụ của Leny Yoro, Tyrell Malacia, Victor Lindelöf và Luke Shaw. Đó đều là những trường hợp chấn thương dài hạn. Twente mất Younes Taha vì chấn thương. Ngoài ra, hai cầu thủ Michal Sadilek và Bart van Rooij chưa chắc ra sân vì chấn thương. Đội hình dự kiến Man Utd vs Twente Man Utd: Onana; Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot; Ugarte, Mainoo; Antony, Fernandes, Rashford; Zirkzee Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Eiting, Regger; Rots, Steijn, Van Bergen; Lammers Dự đoán tỷ số Man Utd 3-1 Twente Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Man Utd vs Twente Theo dự đoán của siêu máy tính Sport Mole, Man Utd chỉ có tỷ lệ thắng 38.01%, thậm chí còn thấp hơn so với của Twente (39.77%). Khả năng trận đấu có kết quả hòa là 22.21%. Tỷ số khả dĩ nhất ở cửa Man Utd thắng là 2-1 với 7.97%. Tỷ số có khả năng xảy ra nhất ở cửa Twente thắng là 1-2 (8.17%). Tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 9.18%. Dự đoán của một vài tờ báo trên thế giới Sport Mole: Man Utd 3-1 Twente Whoscored: Man Utd 2-0 Twente Squawka: Man Utd 2-1 Twente Sportskeeda: Man Utd 3-1 Twente