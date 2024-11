Nhận định Liverpool vs Aston Villa: Bay cao cùng Arne Slot

Liverpool thăng hoa trên mọi mặt trận sẽ có cơ hội củng cố ngôi đầu bảng, khi chạm trán Aston Villa đang sa sút trên thánh địa Anfield. Trong khi Lữ đoàn đỏ tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng ở Champions League khi đè bẹp Leverkusen 4-0 hồi giữa tuần, thì Aston Villa bất ngờ phơi áo trên sân Club Brugge. Xabi Alonso ban đầu được người hâm mộ The Kop mong đợi sẽ kế nhiệm Jurgen Klopp, nhưng đêm thứ ba vừa qua, Arne Slot đã dậy cho nhà cầm quân của Leverkusen bài học bóng đá khắc nghiệt. Liverpool vừa vùi dập Leverkusen - Ảnh: LFC Toàn thắng cả 4 lượt đấu Champions League, Liverpool đang chễm chệ trên ngôi đầu BXH. Tương tự tại Ngoại hạng Anh, họ tận dụng việc Man City sảy chân để leo lên đỉnh bảng. Trước khi mùa bóng 2024/25 khởi tranh, giới mộ điệu tiên đoán về cuộc đua song mã giữa Man City và Arsenal để giành ngôi vương Premier League. Thế nhưng, Slot bất ngờ đưa Liverpool trở lại đường đua, xô đổ hàng loạt kỷ lục. Màn hủy diệt Leverkusen đánh dấu chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên sân nhà ở mọi đấu trường. Rõ ràng, Anfield vẫn là điểm tựa vững chắc của Lữ đoàn đỏ, khiến Aston Villa run rẩy. Thống kê cho thấy, Villa thua 5, hòa 1 trận trong 6 chuyến làm khách gần nhất tới Anfield. Họ bước vào cuộc chạm trán với 2 thất bại liên tiếp trước Tottenham và Club Brugge. Nhiệm vụ mà thầy trò Unai Emery phải đối mặt hôm nay rất lớn. Lịch sử cũng chỉ ra rằng, Aston Villa để thua 16/18 trận sân khách gần nhất khi gặp các đội đứng đầu bảng Premier League. Liverpool nhiều cơ hội giành thêm 3 điểm - Ảnh: Khelnow Việc phải căng sức thi đấu liên tục khiến đội bóng không có chiều sâu lực lượng tốt như Villa gặp rắc rối, lúc mùa giải bước vào giải đoạn cam go. Ở chiều ngược lại, Liverpool dưới thời Arne Slot biết phân phối sức khá hợp lý. Họ chỉ pressing từng thời điểm, tung đòn kết liễu rồi đá chắc bảo vệ thành quả. Với lợi thế sân nhà cùng khí thế ngút trời, The Kop nhiều khả năng sẽ ẵm trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu Aston Villa. Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp 1 1/4 (0: 1 1/4) - TX: 3 1/4 Dự đoán: Livepool thắng 2-1 Thông tin lực lượng Liverpool: Harvey Elliott, Federico Chiesa, Alisson Becker và Diogo Jota vắng mặt vì chấn thương. Aston Villa: Matty Cash và Ross Barkley chấn thương. Đội hình dự kiến Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez. Aston Villa: Martinez; Konsa, Torres, Carlos, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Watkins.