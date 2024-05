Nhận định Hoàng Anh Gia Lai - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, vòng 20 V.League

Hoàng Anh Gia Lai gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc 17h00 ngày 21.5. Ảnh: VPF

Trên bảng xếp hạng,Hoàng Anh Gia Lai có 22 điểm, đứng hạng 12/14. Đội bóng phố Núi mới chỉ thua 1/10 trận gần nhất tại V.League, nhưng vẫn đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vòng trước, thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã thua Hà Nội FC 0-2 trên sân khách.

Với việc Sông Lam Nghệ An bám sát phía sau với 19 điểm, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đối mặt với bài toán trụ hạng. Nếu sảy sân 1-2 vòng, đội bóng phố Núi có thể bị Sông Lam Nghệ An vươn lên. Do đó, Minh Vương cùng các đồng đội cần thi đấu cẩn thận ở các vòng đấu còn lại.