Nhận định Hà Lan - Argentina: Messi kết thúc giấc mơ của Louis van Gaal?

Xét về chất lượng đội hình và phong độ, Argentina được đánh giá nhỉnh hơn Hà Lan. Điều quan trọng nhất là Argentina sở hữu siêu sao Messi, người có thể định đoạt trận đấu chỉ trong khoảnh khắc.

So với những đội bóng mà Argentina đã vượt qua, Hà Lan là đối thủ đáng gờm nhất. Khả năng phòng ngự, chuyển đổi trạng thái cũng như tấn công của “Cơn lốc màu da cam” được đánh giá cao hơn nhiều so với Mexico, Ba Lan hay Australia. Do đó, đây là trận đấu không hề dễ dàng với đại diện Nam Mỹ.