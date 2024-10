Nhận định, dự đoán kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh

Với 1 điểm nhiều hơn Man City và Arsenal, Liverpool đang dẫn đầu nhưng dự đoán thứ tự ở 3 vị trí đầu bảng sẽ có thay đổi sau vòng 8. Tâm điểm vòng 8 diễn ra tại sân Anfield, nơi Liverpool vs Chelsea. Đây sẽ là vòng đấu đầy thử thách với Liverpool khi phải gặp đối thủ ‘cứng’ trong khi Man City, Arsenal nhiều khả năng sẽ ăn trọn điểm trước các đối thủ yếu hơn hẳn là Bournemouth và Wolves. Liverpool đang có mạch 6 trận toàn thắng nhưng Chelsea cũng 7 trận trên mọi đấu trường chưa biết thua là gì, ngày càng ổn định dưới thời HLV Enzo Maresca. Trong hơn hai năm qua, cả hai đã gặp nhau nhiều lần ở các đấu trường và thường xuyên bất phân thắng bại. Từ 2023 đến nay hai bên gặp nhau 5 lần thì có đến 4 trận hòa. Lần duy nhất Liverpool thắng (4-1) là hồi tháng 2/2024. Trận này chủ nhà Liverpool mất thủ môn Alisson. Hầu hết các chuyên trang bóng đá đều nhận định trận này tỉ số sẽ không cao và phần thắng sẽ nghiêng về chủ nhà. Dự đoán: Liverpool thắng. Trận đấu sớm nhất vòng là derby London Tottenham vs West Ham. Vòng trước Tottenham đã để thua Brighton và rơi xuống thứ 9. Tuy chỉ kém vị trí thứ 6 đúng 3 điểm nhưng họ cũng để các đội phía sau thu ngắn cách biệt chỉ còn 1. Nếu tiếp tục mất điểm vòng này, Tottenham sẽ rơi xuống sâu hơn nữa. Rất may cho họ là đối thủ West Ham cũng không có phong độ tốt. Được chơi sân nhà, có sự trở lại của Heung min Son sau một tháng chấn thương, nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ thắng. Dự đoán: Tottenham thắng. Trận đáng chú ý không kém là MU vs Brentford. Nói vậy là bởi lúc này dư luận đang quan tâm đến việc HLV Ten Hag sẽ trụ được thêm bao lâu khi MU đang vào giai đoạn tệ hại nhất trong 50 năm qua, nguy cơ sa thải vẫn treo lơ lửng. Sau 7 vòng đấu, MU mới chỉ giành vỏn vẹn 8 điểm (thắng 2, hòa 2, thua 3), hiện đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Theo thống kê, đây là màn khởi đầu tệ nhất của Quỷ đỏ trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (tính từ mùa giải 1992/93), tệ hơn cả mùa giải trước. MU đang có chuỗi 270 phút không ghi bàn tại Premier League và hiện chỉ ghi được một bàn thắng trên sân nhà Old Trafford từ đầu mùa cho đến thời điểm hiện tại. Tiếp Brentford trên sân nhà, bất kỳ kết quả nào khác chiến thắng cũng có thể khiến HLV Ten Hag mất điểm, khi đó cơn khủng hoảng tại MU còn sâu sắc hơn. Brentford khởi đầu không đến nỗi nào với 10 điểm sau 7 vòng, đứng thứ 11. Khó có cơ hội nào tốt hơn trận này để MU chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng. Dự đoán: MU thắng Trận Bournemouth vs Arsenal dự đoán sẽ không dễ dàng cho đội khách đang đứng thứ 3. Kỳ nghỉ FIFA Days tháng 10/2024 vô hình chung tạo ra lợi thế cho Arsenal. Đơn giản bởi Pháo thủ đang mất nhiều cầu thủ vì chấn thương. Họ có thể trở lại sung sức trong khoảng hai tuần tới. So với Man City (13 cầu thủ) và Liverpool (16 cầu thủ), Arsenal ít hơn hẳn về số cầu thủ tập trung các ĐTQG. Arsenal chào đón sự trở lại của tân binh Mikel Merino nhưng nhiều cầu thủ khác vẫn đang điều trị chấn thương ở các mức độ khác nhau như Odegaard, Raya, Timber, Tomiyasu, Zinchenko, White, Gabriel Jesus hay mới nhất là trường hợp của Kai Havertz, toàn những vị trí chủ chốt. Dự đoán: hòa. Cặp đấu Wolves vs Man City nhiều khả năng sẽ tác động lớn đến ngôi đầu bảng. Nếu chiến thắng, đội bóng của Pep Guardiola sẽ tạm chiếm ngôi đầu do Liverpool đá trễ. Khả năng thắng trận của Man City ở vòng này là cao nhất trong số 3 đội đứng đầu. Đơn giản vì Wolves đang đứng chót bảng, vỏn vẹn 1 điểm. Đội khách lại có sự trở lại của nhạc trưởng De Bruyne. Dự đoán: Man City thắng Trận đấu khá cân bằng là Newcastle vs Brighton, hai đội đang đứng cạnh nhau lần lượt ở vị trí thứ 6 và 7. Brighton dưới thời HLV Fabian Hurzeler cũng thi đấu phóng khoáng, mạnh mẽ như thời HLV De Zerbi. Newcastle cũng đang có khởi đầu tốt nhất trong 2 năm qua. Dự đoán: Newcastle thắng.