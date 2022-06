Nhận định của WHO về tình hình hiện tại của đậu mùa khỉ

WHO thông tin, mặc dù có một số quan điểm khác nhau trong ủy ban, nhưng cuối cùng họ đã nhất trí đồng thuận rằng ở giai đoạn này, đợt bùng phát không phải là Tình trạng Khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng cần quan tâm trên phạm vi quốc tế (PHEIC).



Tình trạng "khẩn cấp toàn cầu" hiện chỉ áp dụng cho đại dịch Covid-19 và những nỗ lực không ngừng nhằm xóa sổ bệnh bại liệt. Cơ quan Liên Hợp Quốc đã lùi lại việc áp dụng tình trạng này cho đợt bùng phát đậu mùa khỉ sau khi có lời khuyên từ một cuộc họp của các chuyên gia quốc tế.



Theo WHO, đã có hơn 3.200 trường hợp được xác nhận mắc đậu mùa khỉ và một người tử vong được ghi nhận trong 6 tuần qua tại 48 quốc gia không phổ biến căn bệnh này.



Trong năm nay, đã có gần 1.500 ca mắc và 70 ca tử vong ở Trung Phi, nơi căn bệnh này phổ biến hơn, chủ yếu ở Cộng hòa Dân chủ Congo.



Đậu mùa khỉ do virus gây ra có triệu chứng giống như cúm và các tổn thương trên da, đang lây lan phần lớn ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới bên ngoài các quốc gia có dịch bệnh lưu hành.



Có các loại vắc xin và phương pháp điều trị bệnh đậu mùa khỉ, mặc dù nguồn cung cấp hạn chế.



Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết đợt bùng phát đậu mùa khỉ đáp ứng các tiêu chí để được gọi là tình trạng khẩn cấp.



Gregg Gonsalves, Phó giáo sư dịch tễ học tại Đại học Yale (Mỹ), người đã cố vấn cho ủy ban nhưng không phải là thành viên của WHO, cho rằng quyết định này là "sai lầm".



"Đợt bùng phát đáp ứng tất cả các tiêu chí nhưng họ quyết định từ chối quyết định quan trọng này", ông Gonsalves nói.