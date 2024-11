Nhận định chứng khoán 4/11: VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng 1.240 – 1.250

Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong các phiên đầu tuần và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng 1.240 – 1.250 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng trở lại cho thấy các phiên hồi phục vừa qua có thể thất bại và khả năng các chỉ số có thể sẽ tìm vùng cân bằng ở mức thấp hơn. ► Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/11 Áp lực bán sẽ còn tiếp diễn Sau liên tiếp 2 tuần điều chỉnh, thị trường đã có tuần nỗ lực phục hồi với 3/5 phiên tăng điểm. Chỉ số VN-Index kết tuần tăng vỏn vẹn hơn 2 điểm cho thấy áp lực bán gây ra khá nhiều khó khăn đối với nỗ lực hồi phục. Sự thận trọng của nhà đầu tư kéo thanh khoản thị trường sụt giảm sâu trong tuần qua. Và hệ quả là thị trường giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch. Thị trường gặp khó quanh ngưỡng MA100 điểm, đà tăng có xu hướng hụt hơi do lực cầu suy yếu. Đỉnh điểm thất vọng được đẩy lên trong phiên giao dịch cuối tuần, thị trường trượt dốc gần 10 điểm gần như xóa tan thành quả tăng điểm trước đó. Áp lực bán vẫn “cháy âm ỉ” trong khi đà hồi phục không có tính lan tỏa và thu hút được dòng tiền khiến thị trường kết tuần gần như dậm chân tại chỗ. Đóng cửa tuần giao dịch từ 28/10-1/11, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.254,89 điểm +2,17 điểm (+0,17%). Thanh khoản thị trường chạm mức đáy đầu tháng 9, sụt giảm -22,3% so với mức bình quân 20 tuần giao dịch. Lũy kế đến cuối tuần giao dịch, thanh khoản giao dịch bình quân trên sàn HSX đạt 575 triệu cổ phiếu (-3,67%), tương đương 15.024 tỷ đồng (-2,51%) về giá trị giao dịch. Đóng cửa tuần giao dịch từ 28/10-1/11, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.254,89 điểm +2,17 điểm Độ mở thị trường lấy lại sắc xanh với 13/21 nhóm ngành tăng điểm, được đóng góp chính bởi nhóm cổ phiếu Midcap. Dẫn dắt đà hồi phục của thị trường trong tuần qua là các nhóm ngành như: Công nghệ viễn thông (+2,3%), Hóa chất (+1,75%), Cảng biển (+1,34%), Thủy sản (+1,31%),...Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn phủ bóng lên một số nhóm ngành: Hàng tiêu dùng (-5,09%), BĐS dân cư (-1,90%), Dầu khí (+1,30%),... Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), ngày giao dịch cuối tuần có thanh khoản khớp lệnh gia tăng, cao nhất trong 5 phiên giao dịch, cộng với đó là biên độ giảm điểm sâu khiến VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. Bên cạnh đó, ngưỡng hỗ trợ “khoảng GAP tăng điểm của phiên ngày thứ 3 trong tuần” đã bị phá vỡ cho thấy tín hiệu tiêu cực đang chiếm ưu thế hơn. Điểm tích cực là đóng cửa tuần VN-Index vẫn có được sắc xanh nhẹ (+0,17%) và hình thành mẫu hình “Harami Cross” cho thấy áp lực bán của tuần trước đó đã chững lại. Tuy vậy, khối lượng khớp lệnh trên HSX của tuần tăng điểm hôm nay sụt giảm so với tuần trước (-19,9%) và thanh khoản của các phiên tăng điểm trong tuần không cao, thấp hơn so với các phiên giảm điểm. Vì vậy, áp lực bán chững lại từ tín hiệu của mẫu hình nến “Harami Cross” là thiếu tính thuyết phục. “Áp lực bán sẽ còn tiếp diễn sang các phiên trong tuần này 4-8/11, nên nhà đầu tư cần tiếp tục thận trọng, hạn chế việc mua mới. Chúng tôi kỳ vọng ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.230 điểm sẽ giúp VN-Index có sự đảo chiều tăng điểm trở lại”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm. VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng 1.240 – 1.250 điểm Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), phiên hạn chót cơ cấu quỹ chứng chiến đà giảm điểm trong phiên chiều mặc dù chỉ số có biến động thu hẹp đà giảm điểm trong phiên ATC. Mức rút ròng ở nhóm nhóm cổ phiếu như Bán lẻ, Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán tạo nên tâm lý ảm đạm. Với việc đóng cửa lấp lại khoảng trống giá trong tuần, chỉ số cho thấy quá trình hình thành vùng cân bằng cần kéo dài hơn nữa. Thị trường có xu hướng tiếp diễn rung lắc củng cố lại mức cân bằng 1.258 điểm trong tuần qua. Diễn biến tỷ giá chững lại trong ba phiên gần đây và động thái hút ròng của NHNN đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn áp lực trước đó giúp tâm lý chung tích cực hơn. VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng 1.240 – 1.250 điểm (Ảnh minh họa: KT) “Nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát sao các diễn biến tiếp theo của tỷ giá, hành động của SBV đối với thanh khoản thị trường liên ngân hàng để định hình xu hướng thị trường rõ ràng hơn. Mặt khác Chỉ số PMI tháng 10 vượt trên ngưỡng 50 giúp gia tăng kì vọng cho nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Chúng tôi duy trì quan điểm đánh giá tích cực về triển vọng thị trường trung và dài hạn, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng tốt và KQKD quý 3 tích cực, chờ đợi giải ngân khi các dấu hiệu xác nhận cân bằng xuất hiện và định giá về mức hấp dẫn”, chuyên gia của ASEANSC nhận định. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong các phiên đầu tuần và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng 1.240 – 1.250 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng trở lại cho thấy các phiên hồi phục vừa qua có thể thất bại và khả năng các chỉ số có thể sẽ tìm vùng cân bằng ở mức thấp hơn. Thị trường có thể sẽ chịu sự biến động mạnh khi tuần tới đón nhận kết quả của cuộc bầu cử Mỹ và các chỉ số chứng khoán thế giới cũng đang cho thấy các nhà đầu tư e ngại về xu hướng ngắn hạn của thị trường chứng khoán trong giai đoạn này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn giảm nhẹ cho thấy các nhà đầu tư chưa quá bi quan với diễn biến thị trường hiện tại. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp 30-40% danh mục ngắn hạn và tạm thời dừng mua mới ngắn hạn để chờ đợi thêm nhịp giảm ở những phiên tới. Xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục trung và dài hạn”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.