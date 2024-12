Nhận định chứng khoán 31/12: Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục nhẹ

Thị trường chứng khoán sẽ kết thúc năm tài khóa 2024 trong phiên hôm nay 31/12. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Có thể xem xét chọn lọc giải ngân các mã cơ bản tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt. VN-Index đang tăng trưởng vùng hỗ trợ 1.265 điểm Sau tuần tăng điểm khá tốt, thị trường tiếp tục giao dịch những phiên cuối cùng của năm tài khóa 2024. Áp lực điều chỉnh gia tăng từ đầu phiên, một phần có thể đến từ áp lực chốt dư nợ ký quỹ cuối năm. VN-Index trong phiên điều chỉnh về vùng 1.265 điểm với thanh khoản suy giảm, thể hiện áp lực điều chỉnh tương đối thấp và phục hồi tăng điểm cuối phiên. Kết phiên giao dịch ngày 30/12, VN-Index giảm -3,12 điểm (-0,24%) về mức 1.272,02 điểm. Trong khi VN30 tăng nhẹ 0,51 điểm (+0,04%) lên mức 1.347,35 điểm. Độ rộng thị trường nghiên về tiêu cực với 203 cổ phiếu giảm giá, 108 cổ phiếu tăng giá và 57 cổ phiếu giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm với khối lượng giao dịch giảm -23,2% trên HOSE. Thể hiện mức độ phân hóa, áp lực điều chỉnh vẫn tương đối bình thường ở nhiều mã, nhóm mã. Phù hợp trong bối cảnh thị trường sẽ kết thúc năm 2024 trong phiên tiếp theo. Khối ngoại mua ròng trở lại trên HOSE với giá trị 357,2 tỷ đồng trong phiên 30/12. Kết phiên giao dịch ngày 30/12, VN-Index giảm -3,12 điểm (-0,24%) về mức 1.272,02 điểm Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index đang tăng trưởng vùng hỗ trợ 1.265 điểm, tương ứng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang gặp vùng kháng cự gần nhất 1.280 điểm và có thể chịu áp lực rung lắc điều chỉnh, tích lũy trước khi có thể vượt qua. Kháng cự rất mạnh tiếp theo là vùng giá 1.300 điểm. Đây vẫn là kháng cự rất mạnh, vùng đỉnh các tháng 3-7/2024 và 9-10/2024 từ đầu năm đến nay. Xu hướng trung hạn, VN-Index duy trì trong kênh tích lũy rộng tính từ đầu năm đến nay trong vùng 1.200 điểm đến 1.300 điểm, với vùng giá cân bằng quanh 1.250 điểm. “Trong ngắn hạn, thị trường sẽ kết thúc năm tài khóa 2024 trong phiên hôm nay 31/12. Qua đó sẽ đánh giá lại hiệu quả đầu tư trong năm, cũng như có những đánh giá về triển vọng năm 2025 dựa trên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Có thể xem xét chọn lọc giải ngân các mã cơ bản tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm. Thị trường có khả năng cao sẽ hồi phục nhẹ Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục diễn biến rung lắc và giảm điểm nhẹ với lượng thanh khoản thu hẹp so với phiên liền trước, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái thận trọng. Về vĩ mô, chỉ số DXY tiếp tục hạ nhiệt nhẹ phiên thứ 7 liên tiếp, tuy nhiên. vẫn neo ở ngưỡng cao trên 108 điểm và tỷ giá đồng USD trong nước tiếp tục tăng nhẹ (đạt mức 25.543 đồng/USD theo tỷ giá bán Vietcombank), cho thấy áp lực tỷ giá vẫn đang là mối lo ngại đối với dòng tiền trên thị trường, đặc biệt là dòng vốn từ khối ngoại. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã tạm dừng đà bơm ròng qua công cụ OMO sau 10 phiên bơm ròng liên tục với tổng giá trị hơn 130.000 tỷ đồng (tính cả các khoản đáo hạn) và bán USD dự trữ ra thị trường nhằm kiềm chế và ổn định tỷ giá. Thị trường có khả năng cao sẽ tiếp tục đà hồi phục nhẹ (Ảnh minh họa: KT) Trong các phiên tới, thị trường có khả năng cao sẽ tiếp tục đà hồi phục nhẹ với dao động rung lắc là xu hướng chủ đạo như trong khoảng thời gian qua. Ngưỡng kháng cự 1.292 là mốc cần chú ý và mốc 1.255 là ngưỡng hỗ trợ mạnh khi đây là vùng hợp lưu của nhiều yếu tố kỹ thuật. Các yếu tố vĩ mô đang có xu hướng dần ổn định hơn, cởi bỏ dần áp lực tâm lý cho nhà đầu tư trong ngắn và trung hạn, tuy nhiên, nhà đầu tư cần tiếp tục quan sát các chỉ số vĩ mô trên và chỉ giải ngân mạnh tay hơn khi xu hướng đã hình thành rõ ràng đối với tỷ giá, thanh khoản thị trường, tâm lý giao dịch và triển vọng tăng trưởng kinh tế, đồng thời theo dõi sát sao diễn biến thị trường toàn cầu đề phòng những phiên dao động mạnh mẽ của TTCK Mỹ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của TTCK Việt Nam do hai thị trường có độ tương quan cao. Trong dài hạn, DXY giảm vẫn sẽ là xu hướng tất yếu trong môi trường nới lỏng chính sách tiền tệ, dòng vốn vẫn sẽ dần quay trở lại thị trường đầu tư mới nổi và tiềm năng cao như Việt Nam. “Chúng tôi đánh giá cao triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung và dài hạn với các điều kiện tích cực hỗ trợ thị trường trong năm 2025 và các tiềm năng tăng trưởng của nội tại nền kinh tế. Nhà đầu tư nên tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh tích cực và tăng trưởng mạnh mẽ đồng pha cùng sự phát triển của nền kinh tế”, chuyên gia của ASEANSC nhận định. Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm so với các phiên trước và thấp hơn (-12,2%) so với mức trung bình 20 phiên. Điểm tích cực là VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.267 điểm thì có xu hướng hồi phục trở lại. Phiên giảm đầu tuần 30/12 có khối lượng thấp nên không đủ động lượng để thay đổi xu hướng đã hình thành trước đó. “Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục hiện tại và có thể gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu đang có lợi nhuận trong danh mục khi thị trường chung giảm về vùng hỗ trợ 1.262 – 1.265 điểm trong phiên tới”, chuyên gia của CSI khuyến nghị.