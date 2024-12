Chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động gần mức 1.278 điểm trong phiên hôm nay 30/12. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới. Nhận định chứng khoán 30/12: VN-Index có thể sẽ biến động gần mức 1.278 điểm Đà tăng của VN-Index sẽ tiếp diễn trong các tuần tới Sau 2 tuần giao dịch ảm đạm với sự suy yếu của thanh khoản và sự trồi sụt của thị trường niềm tin của nhà đầu tư có phần lung lay. Có thời điểm thị trường rơi xuống sát mức 1.250 điểm trong phiên giao dịch ngày 24/12. Nhưng cũng sau đó một phiên, thị trường phát tín hiệu bùng nổ hâm nóng thị trường trong những phiên giao dịch cuối năm. Tuần qua cũng chứng kiến cuộc “di cư” của dòng vốn trên thị trường. Đà tăng có phần chững lại trong hai phiên giao dịch cuối tuần, thị trường phân hóa mạnh hơn song đây là bước chuyển mình cần thiết. Với việc có nhóm dẫn dắt đủ mạnh và sự trở lại của thanh khoản đà tăng được củng cố vững vàng hơn. Đóng cửa tuần giao dịch trọn vẹn cuối cùng của năm 2024, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.275,14 điểm, tăng 17,64 điểm (+1,4%). Thanh khoản khớp lệnh thị trường hồi phục, tương đương với mức bình quân 20 tuần giao dịch. Lũy kế đến cuối tuần giao dịch, thanh khoản giao dịch bình quân trên sàn HSX đạt 606 triệu cổ phiếu (+8,92%), tương đương 15.513 tỷ đồng (+12,53%) về giá trị giao dịch. Đóng cửa tuần giao dịch trọn vẹn cuối cùng của năm 2024, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.275,14 điểm Độ mở thị trường bao phủ bởi sắc xanh với 15/21 nhóm ngành tăng điểm. Dẫn dắt đà hồi phục của thị trường và tâm lý nhà đầu tư trong tuần qua là các nhóm ngành như: Nhựa (+5,30%), Bảo hiểm (+3,89%), Ngân hàng (+2,66%), Xây dựng (+2,37%),... Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn phủ bóng lên một số nhóm ngành như: Công nghệ viễn thông (-3,46%), Hàng tiêu dùng (-1,83%), Dầu khí (-0,35%),... Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đã có 2 phiên đi ngang tích lũy sau phiên bùng nổ trước đó, đây vẫn đang là tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng lạc quan của thị trường. Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có tuần tăng điểm với phiên bùng nổ ngày giữa tuần (25/12), củng cố và xác nhận xu hướng tăng điểm đã hình thành trong tuần đầu tiên của tháng 12. Dù chưa kết thúc tháng 12, nhưng xét trên biểu tuần là một tín hiệu cho thấy đà tăng của VN-Index sẽ tiếp diễn trong các tuần tới. “Mẫu hình tăng giá tiếp diễn “Rising Three Methods” hình thành trên biểu tuần là dấu hiệu cho thấy VN-Index có thể tiếp tục xu hướng tăng giá để hướng tới mốc kháng cự 1.316 – 1.327 điểm trong các tuần tới. Tuy vậy không tránh khỏi nhịp rung lắc sẽ xuất hiện trong các phiên tới và ngưỡng hỗ trợ quanh 1.267 điểm là mốc mà nhà đầu tư có thể gia tăng thêm tỷ trọng cũng như mở thêm vị thế mua mới”, chuyên gia của CSI nhận định. VN-Index có thể sẽ biến động gần mức 1.278 điểm Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, thị trường xuất hiện tín hiệu thận trọng với cây nến Doji đi kèm với khối lượng giao dịch tăng so với phiên trước đó. Còn về khung tuần khép lại với một cây nến xanh thân dài cho thấy tín hiệu tích cực. VN-Index có thể sẽ biến động gần mức 1.278 điểm (Ảnh minh họa: KT) Về vĩ mô, chỉ số DXY tiếp tục neo ở ngưỡng cao trên 108 điểm và tỷ giá đồng USD trong nước vẫn ở mức cao, cho thấy áp lực tỷ giá vẫn đang là mối lo ngại đối với dòng tiền trên thị trường, đặc biệt là dòng vốn từ khối ngoại. Mặt khác, các thị trường thế giới vẫn tiếp tục đà hồi phục tích cực trong ngắn hạn khi tăng điểm liên tiếp trong 4 phiên gần đây và Ngân hàng nhà nước liên tục bơm ròng thanh khoản vào thị trường. Tuần này 30/12 - 3/1, thị trường có khả năng cao sẽ tiếp tục đà hồi phục, ngưỡng kháng cự 1.292 là mốc cần chú ý sau khi VN-INdex đã có phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ 1.255 và các yếu tố vĩ mô đang cởi bỏ dần áp lực tâm lý cho nhà đầu tư trong ngắn hạn, tuy nhiên, dao động rung lắc vẫn sẽ là xu hướng chính trong thời gian tới cho đến khi các tín hiệu vĩ mô rõ ràng hơn. “Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến các thị trường quốc tế, các biến số vĩ mô như DXY, tỷ giá, các động thái của SBV, để xác định xu hướng thị trường trong ngắn hạn. Chúng tôi đánh giá cao triển vọng thị trường trong trung và dài hạn với các tiềm năng tăng trưởng rất tích cực của nội tại nền kinh tế, do đó, nhà đầu tư nên tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng kinh doanh tích cực, có thể cân nhắc giải ngân gia tăng trong bối cảnh VN-Index hiện tại đang có mức định giá hấp dẫn”, chuyên gia của ASEANSC cho hay. Cùng quan điểm, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động gần mức 1.278 điểm trong phiên hôm nay 30/12. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới, điểm tích cực là dòng tiền có xu hướng gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục lạc quan hơn với diễn biến thị trường. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và mua mới tại các nhịp điều chỉnh. Xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính, trong đó chúng tôi nâng mức xu hướng trung hạn của chỉ số VNSmall được nâng lên mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.