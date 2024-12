Nhận định chứng khoán 3/12: VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức hỗ trợ 1.245

Thị trường chứng khoán có thể sẽ điều chỉnh trong phiên hôm nay 3/12 và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức hỗ trợ 1.245 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên thị trường có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp điều chỉnh với biên độ hẹp và thanh khoản sẽ còn duy trì ở mức thấp. VN-Index dần chuyển sang trạng thái tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.235 điểm VN-Index kết thúc tháng 11/2024 ở mức 1.250,46 điểm, lần đầu tiên từ 1/2024 VN-Index kết thúc tháng giao dịch dưới đường giá trung bình 200 phiên. VN-Index phiên đầu tháng 12/2024 tạo khoảng trống tăng giá lên 1.258,21 điểm, chịu áp lực điều chỉnh, rung lắc nhẹ. Kết phiên giao dịch ngày 2/12, VN-Index tăng nhẹ 0,75 điểm (0,016) lên 1.251,21 điểm, duy trì trên vùng giá trung bình 20 phiên. Thanh khoản giảm với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -9,16% so với phiên trước, khoảng 65% mức trung bình. Độ rộng thị trường nghiên về điều chỉnh với 162 cổ phiếu giảm giá, 135 cổ phiếu tăng giá và 66 cổ phiếu giữ giá tham chiếu. Tuy nhiên, thị trường phân hóa khá tích cực, khi nhiều mã chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy tương đối bình thường. Trong khi vẫn duy trì khá nhiều nhóm mã có diễn biến nổi bật, lực cầu giá lên gia tăng tốt như xây dựng, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp, bảo hiểm... Khối ngoại sau tuần mua ròng tốt, đã bán ròng trở lại trên HOSE với với giá trị -304,2 tỷ đồng trong phiên 2/12. Kết phiên giao dịch ngày 2/12, VN-Index tăng nhẹ 0,75 điểm (0,016) lên 1.251,21 điểm Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index sau giai đoạn phục hồi, đang dần chuyển sang trạng thái tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.235 điểm và kháng cự quan trọng quanh 1.260 điểm, tương ứng giá trung bình 200 phiên cũng như giá vùng giá cao nhất năm 2023. Đây là vùng kháng cự rất mạnh, quan trọng hiện nay. Xu hướng của VN-Index chỉ có thể tích cực, tăng trưởng trở lại khi vượt lên vùng giá này với thanh khoản gia tăng tốt sau khi giao dịch dưới đường trung bình 200 phiên kể từ tháng 1/2024. “Trong ngắn hạn, thị trường đang dần kết thúc năm 2024, sau 11 tháng VN-Index biến động trong biên độ hẹp. Những diễn biến cho thấy chất lượng ngắn trung hạn của thị trường tiếp tục cải thiện, với nhiều mã, nhóm mã đang ở vùng giá tương đối hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội tốt. VN-Index sau nhịp phục hồi từ vùng giá 1.200 điểm, đang chịu áp lực cơ cấu danh mục của các vị thế mua ngắn hạn vùng giá thấp và cần thời gian tích lũy. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Xem xét chọn lọc giải ngân các mã cơ bản tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm. VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức hỗ trợ 1.245 điểm Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASESN (ASEANSC), thị trường vận động thoái lui trở lại mốc tham chiếu sau khi đà tăng đầu phiên ‘hụt hơi’. Đồng thời, dòng tiền trầm lắng co hẹp về mức thấp thứ hai kể từ đầu tháng 11 cho thấy tâm lý dè chừng của phe mua. Bên cạnh đó, khối ngoại có phiên bán ròng khá mạnh trở lại sau chuỗi phiên mua ròng nhẹ là yếu tố tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh hiện tại. Với lực cung cầu đều ở mức thấp và diễn biến co hẹp của các đường trung bình động, chỉ số chung có xu hướng tiếp diễn quá trình rung lắc tái tích lũy trên đà lên nhằm củng cố lại lực cầu để hướng tới các vùng cản tiếp theo (1.257 - 1.263 điểm). VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức hỗ trợ 1.245 điểm (Ảnh minh họa: KT) Bối cảnh vĩ mô Việt Nam cho thấy tín hiệu tích cực khi Thủ tướng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức cao (8% so với cùng kỳ năm trước) và PMI ngành sản xuất trong tháng 11 đạt 50.8 điểm. Bên cạnh đó, tình hình tỷ giá duy trì ổn định (tỷ giá VND/USD trong nước tiếp tục đà giảm và chỉ số DXY vẫn ở xung quanh ngưỡng 106.3 điểm). Đồng thời, các thị trường thế giới cũng đang cho thấy xu hướng tăng điểm tích cực. “Thị trường sẽ tiếp diễn đà hồi phục trong các phiên tới với vận động chậm rãi trong quá trình tích lũy lực cầu, nhà đầu tư nên theo sát diễn biến DXY, các thị trường thế giới và tỷ giá trong nước để xác định xu hướng biến động trong ngắn hạn, từ đó có phương án giải ngân phù hợp với các cổ phiếu đầu tư dài hạn có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng kinh doanh tích cực”, chuyên gia của ASEANSC nhận định. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên hôm nay 3/12 và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức hỗ trợ 1.245 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên thị trường có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp điều chỉnh với biên độ hẹp và thanh khoản sẽ còn duy trì ở mức thấp. Điểm tích cực là độ rộng thị trường tiếp tục được cải thiện tích cực hơn cho thấy các nhà đầu tư đã lạc quan hơn và cơ hội mua mới tăng dần. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao trong danh mục”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.