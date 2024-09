Nhận định chứng khoán 26/9: VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh

Thị trường chứng khoán có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên hôm nay 26/9. Tuy nhiên, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và thị trường chỉ xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi nhiều cổ phiếu rơi vào trạng thái quá mua ngắn hạn, đặc biệt thị trường vẫn ở giai đoạn xu hướng tăng ngắn hạn rõ ràng. VN-Index tăng trưởng với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.270 điểm Thị trường chứng khoán đã có diễn biến khá tích cực trước thông tin này, đặc biệt ở nhóm bất động sản và vật liệu xây dựng, tài chính. Thể hiện khi VN-Index đầu phiên tạo khoản trống tăng giá lên mức 1.282,48 điểm, tăng điểm lên gần vùng giá 1.290 điểm sau đó chịu áp lực rung lắc khi lực cung gia tăng vùng giá cao với nhiều mã. VN-Index kết phiên giao dịch 25/9 vẫn tích cực tăng 10,49 điểm (+0,82%) lên mốc 1.27,48 điểm. HNX-Index kết phiên tại mốc 235,84 điểm, tăng +1,52 điểm (+0,65%). Độ rộng thị trường tích cực với 210 cổ phiếu tăng giá, 105 cổ phiếu giảm giá, 55 cổ phiếu tham chiếu tại HOSE. HNX 92 cổ phiếu tăng giá, 63 cổ phiếu tham chiếu và 61 cổ phiếu giảm giá. Thanh khoản trên cả 2 sàn tăng mạnh so với phiên trước khi khối lượng khớp lệnh +83,08% tại HOSE và +52,38% tại HNX, trong đó giá trị giao dịch trên HOSE vượt mức 20.000 tỷ đồng. Nhóm ngành Ngân hàng tiếp tục ảnh hưởng tích cực lên thị trường khi hầu hết tăng điểm, nhiều mã vượt đỉnh, nổi bật với MSB (+3,02%), STB +2,67%), NVB (+2,20%), MBB (+1,05%)… ngoài NAB (-2,29%), KLB (-0,76%). Các cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán cũng có diễn biến tăng giá vượt trội, nhiều mã vượt đỉnh cũ, đỉnh lịch sữ, nổi bật như: MBS (+5,76%), VIX (5,26%), CSI (+4,73%), SSI (+3,20%), HCM (+1,63%)... VN-Index kết phiên giao dịch 25/9 vẫn tích cực tăng 10,49 điểm (+0,82%) lên mốc 1.27,48 điểm Trong khi đó, các mã nhóm Công nghệ, Viễn thông đa số chịu áp lực điều chỉnh sau khi phục hồi tốt như VTK (-1,64%), VTP (-1,27%), CTR (-0,75%), VGI (-0,75%)... các cổ phiếu dược cũng có diễn biến tương tư, chịu áp lực điều chỉnh với IMP (-2,90%), DVN (-2,81%), DCL (-0,55%).. Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index tăng trưởng với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.270 điểm. VN-Index có thể sẽ tiếp tục hướng đến vùng kháng cự đỉnh giá từ đầu năm đến nay, là vùng giá cao nhất các tháng 3,6 và 8/2024, cũng như vùng giá cao nhất tháng 8/2022. Đây cũng là vùng kháng cự tâm lý mạnh 1.300 điểm. Ngắn hạn đây không phải vùng giá hợp lý để giải ngân, cũng chưa có dự báo chắc chắn VN-Index sẽ vượt lên. Xu hướng trung hạn, VN-Index tích lũy tích cực trong vùng 1.250 điểm đến 1.300 điểm, mở rộng lên 1.320 điểm. Đây là nửa trên của kênh giá lớn hơn 1.180 điểm - 1.200 điểm đến 1.300 điểm - 1.320 điểm đã kéo dài từ đầu năm đến nay. Với diễn biến hiện tại, VN-Index tiếp tục tích lũy trong vùng giá 1.250 điểm đến 1.300 điểm và kỳ vọng sẽ vượt lên vùng giá 1.300 điểm để hướng đến các vùng giá cao hơn 1.320 điểm trong quí IV/2024. Trong đó, 1.250 điểm là vùng giá cao nhất năm 2023, 1.300 điểm - 1.320 điểm là các vùng kháng cự rất mạnh, đỉnh giá tháng 6-8/2022 và đỉnh giá các tháng đầu năm 2024. Trong khi VN30 có kháng cự mạnh 1.340 điểm và 1.350 điểm tương ứng đỉnh giá tháng 6/2024 và tháng 6/2022. Cần lưu ý, thị trường chỉ có thể vượt qua các vùng đỉnh, kháng cự mạnh này khi có các yếu tố hỗ trợ vĩ mô tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội. Điều này phụ thuộc khá lớn vào các mã vốn hóa lớn, ngân hàng. “Trong ngắn hạn, nhà đầu tư không nên mua đuổi khi VN-Index tiếp tục tăng điểm lên vùng giá 1.300 điểm. Thị trường cũng đang dần đi vào giai đoạn kết thúc quí III/2024, các vị thế mua cần dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý, trường hợp tỉ trọng dưới mức trung bình, dòng tiền mới vẫn có thể xem xét cân nhắc, gia tăng, mở rộng danh mục đối với các mã chưa phục hồi nhiều, có vùng giá tương đương thời điểm VN-Index 1.250 điểm trước đây. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quí II tăng trưởng tốt, triển vọng kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng tích cực”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm. VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), phiên giao dịch ngày 25/9 thực sự là một phiên bùng nổ, với đầy đủ các yếu tố mà nhà đầu tư mong đợi: khối ngoại mua ròng, độ rộng thị trường tốt, sự dẫn dắt mạnh mẽ của nhóm ngân hàng, khối lượng giao dịch tăng mạnh và tạo khoảng trống giá lên (gap-up). Tất cả những yếu tố này kết hợp lại khiến cho không khí giao dịch trở nên sôi nổi. VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh (Ảnh minh họa: KT) “Đi cùng với xu hướng tích cực của thị trường trong nước, nhà đầu tư cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến các thị trường quốc tế để xác nhận liệu xu hướng tăng có thể tiếp diễn trong bao lâu. Do đó, nhà đầu tư nên thực hiện cẩn trọng đối với các giao dịch ngắn hạn, đảm bảo lợi nhuận tỷ lệ RR, và trong trung và dài hạn nên chủ động lượng tiền mặt để sẵn sàng giải ngân khi các cổ phiếu lớn điều chỉnh về vùng hấp dẫn”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên hôm nay 26/9. Tuy nhiên, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và thị trường chỉ xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi nhiều cổ phiếu rơi vào trạng thái quá mua ngắn hạn, đặc biệt thị trường vẫn ở giai đoạn xu hướng tăng ngắn hạn rõ ràng. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư đã lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức trung tính lên tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục tăng dần tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao trong danh mục”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.