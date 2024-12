Nhận định chứng khoán 26/12: VN-Index giằng co quanh vùng 1.278 điểm

Chỉ số VN-Index giằng co quanh vùng 1.278 điểm trong phiên hôm nay 26/12. Đồng thời, nếu chỉ số VN-Index vượt được mức kháng cự 1.278 điểm thì xu hướng tăng ngắn hạn có thể rõ ràng hơn. VN-Index đang tăng trưởng trở lại trên vùng hỗ trợ 1.260 điểm Sau phiên giao dịch chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản gia tăng mạnh. VN-Index đã có phiên giao dịch tích cực dưới ảnh hưởng dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30. Kết phiên giao dịch ngày 25/12, VN-Index tăng tốt 12,68 điểm (+1,09%) lên mức 1.274,04 điểm, hướng đến vùng cao nhất ngày 9/12/2024 quanh 1.280 điểm. Trong khi VN30 tăng 19,21 điểm (+1,45%) lên mức 1.342,48 điểm dưới ảnh hưởng của nhóm ngân hàng, nổi bật như CTG vượt vùng giá đỉnh lịch sử. Độ rộng thị trường nghiêng về tích cực với 242 cổ phiếu tăng giá, tập trung khá đột biến ở các cổ phiếu nhóm ngân hàng, đầu tư công; 89 cổ phiếu giảm giá và 41 cổ phiếu giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tiếp tục gia tăng tốt, khối lượng giao dịch tăng 39,1% trên HOSE, trong đó khối lượng giao dịch của VN30 tăng đột biến 114,2% so với phiên trước. Thể hiện sự đột biến khá tích cực của thị trường sau hơn 2 tuần chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy. Khối ngoại sau chuỗi bán ròng, mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp trên HOSE với giá trị 251,9 tỷ đồng trong phiên 25/12. Kết phiên giao dịch ngày 25/12, VN-Index tăng tốt 12,68 điểm (+1,09%) lên mức 1.274,04 điểm Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index đang tăng trưởng trở lại trên vùng hỗ trợ 1.260 điểm với lực cầu và thanh khoản gia tăng tốt. Thị trường đang kỳ vọng vào xu hướng tăng mới để lần lượt kiểm tra lại vùng giá 1.280 điểm - 1.300 điểm. Đây vẫn là vùng kháng cự rất mạnh, vùng đỉnh các tháng 3-7/2024 và 9-10/2024 từ đầu năm đến nay. Để có thể vượt lên vùng kháng cự rất mạnh này, thị trường cần động lực, hỗ trợ mạnh từ yếu tố cơ bản, triển vọng tăng trưởng vượt trội. Trong ngắn hạn, chất lượng thị trường cải thiện, nhiều mã đang ở vùng giá tương đối hấp dẫn. Thị trường phân hóa tốt phụ thuộc nhiều vào chất lượng nội tại của doanh nghiệp. Xu hướng ngắn hạn cũng cải thiện dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng, như chúng tôi đã đề cập. “Thị trường đang vào giai đoạn cuối năm 2024. Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ vượt lên xu hướng tích lũy kéo dài từ đầu năm đến nay. Kỳ vọng vào tăng trưởng kết quả kinh doanh quí IV/2024 và triển vọng năm 2025 tích cực. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Có thể xem xét chọn lọc giải ngân các mã cơ bản tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm. VN-Index giằng co quanh vùng 1.278 điểm Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index có nhịp rung lắc và lấp vùng trống giá quanh mốc 1.257-1.261 điểm. Thanh khoản gia tăng khi cả lực cung và cầu chủ động tham gia, tạo vùng cân bằng ngắn hạn tại MA200 ngày. Agriseco Research cho rằng, phiên rung lắc kiểm định trên là cần thiết để kích thích lực cầu gia tăng giúp VN-Index quay trở lại xu hướng hồi phục. VN-Index giằng co quanh vùng 1.278 điểm (Ảnh minh họa: KT) “Chỉ số có thể hướng dần lên mốc 1.280 điểm trong các phiên tới khi áp lực bán đã được cân bằng. Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục cổ phiếu có sẵn. Nhà đầu tư ưu tiên chờ đợi cơ hội giải ngân các vị thế trung hạn khi thị trường có những nhịp rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.240 điểm”, chuyên gia của Agriseco nhận định. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index giằng co quanh vùng 1.278 điểm trong phiên hôm nay 26/12. Đồng thời, nếu chỉ số VN-Index vượt được mức kháng cự 1.278 điểm thì xu hướng tăng ngắn hạn có thể rõ ràng hơn. Hiện nay, dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm Smallcaps và Upcom, trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và vẫn có thể xuất hiện các nhịp tăng giảm đan xen trong những phiên tới nếu chỉ số VN-Index vẫn chưa thể vượt được mức kháng cự 1.278 điểm. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và mua mới”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.