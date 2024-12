Nhận định chứng khoán 20/12: VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co

VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh đường trung bình 50 phiên trong phiên hôm nay 20/12. Đồng thời, thanh khoản có thể vẫn duy trì ở mức thấp vào đầu phiên do tâm lý chờ đợi phiên cơ cấu ETF, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên dòng tiền sẽ có sự phân hóa. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.260 điểm Trước áp lực điều chỉnh mạnh của thị trường tài chính thế giới. VN-Index trong phiên hôm nay đã có diễn biến khá tiêu cực dưới áp lực điều chỉnh khá mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30. VN-Index giảm điểm ngay từ đầu phiên, phục hồi nhẹ lên vùng 1.260 điểm, áp lực bán gia tăng đến cuối phiên. Kết phiên giao dịch ngày 20/12, VN-Index giảm 11,33 điểm (-0,89%) về mức 1.254,67 điểm, dưới đường giá trung bình 200 phiên. Trong khi VN30 giảm 15.67 điểm (-1,18%) về mức 1.314,16 điểm, trên vùng hỗ trợ mạnh 1.300 điểm. Độ rộng thị trường nghiên về tiêu cực với 244 cổ phiếu giảm giá, 71 cổ phiếu tăng giá và 49 cổ phiếu giữ giá tham chiếu. Thanh khoản trên HOSE tăng với khối lượng giao dịch tăng mạnh 69,1%, thể hiện thị trường chịu áp lực điều chỉnh mạnh đến từ nhóm vốn hóa lớn, tài chính, mặc dù vẫn có một số điểm tích cực ở nhóm công nghệ, dầu khí. Khối ngoại gia tăng bán ròng trên HOSE với giá trị -479,7 tỷ đồng trong phiên 19/12. Kết phiên giao dịch ngày 20/12, VN-Index giảm 11,33 điểm (-0,89%) về mức 1.254,67 điểm Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index dưới áp lực của VN30 đã suy yếu hơn khi giao dịch dưới giá trung bình 200 phiên, nhưng vẫn trên vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm, tương ứng vùng giá cân bằng của kênh tích lũy trung hạn 1.200 điểm - 1.300 điểm. Trong khi VN30 có vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.300 điểm tương ứng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực tâm lý từ thị trường thế giới, áp lực tỉ giá cũng như áp lực giảm dư nợ vay ký quỹ khi thị trường đang vào giai đoạn cuối năm. Trong ngắn hạn, chất lượng thị trường vẫn cải thiện, nhiều mã đang ở vùng giá tương đối hấp dẫn. Tuy nhiên, VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.260 điểm, trước khi chờ các động lực tăng trưởng mới như kỳ vọng vào tăng trưởng kết quả kinh doanh quí IV/2024 và triển vọng năm 2025. “Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trở lại khi thị trường vẫn đang phân hóa tốt phụ thuộc nhiều vào chất lượng nội tại của doanh nghiệp. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Vẫn có thể xem xét chọn lọc giải ngân các mã cơ bản tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt”, chuyên gia của SHS nhận định. VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh đường trung bình 50 phiên Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index đầu phiên mở Gap Down, nhưng cuối phiên có nhịp rút chân thu hẹp đà giảm điểm cho thấy áp lực bán đã được hấp thụ tốt. Tuy nhiên, việc chỉ số quay đầu giảm khi chớm hồi phục về mốc MA200 ngày khiến kháng cự tâm lý mạnh tại mốc 1.260 điểm dần trở nên mạnh hơn. VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh đường trung bình 50 phiên (Ảnh minh họa: KT) “VN-Index vẫn bảo lưu xu hướng tăng điểm ngắn hạn khi hỗ trợ 1.240 điểm được duy trì và áp lực bán không quá áp đảo dù thông tin thị trường kém tích cực. Trong bối cảnh lực cầu hỗ trợ đang có phần hạn chế, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục cổ phiếu có sẵn, chờ đợi cơ hội giải ngân mới khi thị trường xác nhận tạo đáy tại vùng hỗ trợ kể trên”, chuyên gia Agriseco lưu ý. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh đường trung bình 50 phiên trong phiên hôm nay 20/12. Đồng thời, thanh khoản có thể vẫn duy trì ở mức thấp vào đầu phiên do tâm lý chờ đợi phiên cơ cấu ETF, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên dòng tiền sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Tại các tuần đáo hạn phái sinh và cơ cấu danh mục ETF, dòng tiền thường sẽ tập trung ở nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps. Điểm tích cực trong phiên 19/12, dòng tiền có dấu hiệu gia tăng các cổ phiếu trên sàn HNX và Upcom cho thấy dòng tiền không có dấu hiệu rút ra mà tìm kiếm cơ hội ở từng nhóm cổ phiếu. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và không nên bán ra ở giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.