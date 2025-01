Nhận định chứng khoán 2/1: VN-Index có thể tiếp tục biến động quanh mức 1.265 điểm

Chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp quanh đường trung bình 20 phiên (mức 1.265 điểm) trong phiên hôm nay 2/1. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên dòng tiền có thể sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. VN-Index có thể sẽ hướng tới ngưỡng kháng cự 1.315 – 1.330 điểm Thị trường chứng khoán khép lại một năm 2024 đầy sóng gió với một nốt trầm buồn trong phiên giao dịch cuối năm. Lực cầu không quá mặn mà tham gia giao dịch khiến không khí khớp lệnh tương đối ảm đạm. Việc thị trường suy yếu những phiên gần đây không có gì đặc biệt vì động lực giao dịch quá kém những ngày cuối cùng của năm. Lực bán vì thế chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ số VN-Index hầu hết thời giao dịch chìm trong vùng đỏ. Áp lực có phần gia tăng trong những phút cuối phiên đẩy thị trường rơi gần 10 điểm xuống mức thấp nhất tại 1.262,81 điểm. Lực cầu trực chờ mức bên ngoài nhập cuộc muộn màng giúp chỉ số rút chân 4 điểm. Nhóm VN30 vận động chậm chạp song vẫn là nhân tố chính tác động đến diễn biến chỉ số chung do các nhóm cổ phiếu còn lại cũng không quá nổi bật. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/12, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.266,78 điểm, giảm 5,24 điểm (-0,41%). Thanh khoản khớp lệnh thị trường tiếp tục hụt hơi, sụt giảm -20,5% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 441 triệu cổ phiếu (-10,38%), tương đương 11.518 tỷ đồng (-0,48%) về giá trị giao dịch. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/12, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.266,78 điểm Độ mở thị trường không nhiều chuyển biến với 12/21 nhóm ngành điều chỉnh. Gây áp lực lớn lên thị trường và tâm lý giao dịch trong phiên hôm nay là các nhóm ngành như: Bảo hiểm (-1,79%), Đường (-1,58%), Thực phẩm tiêu dùng (-1,57%), Phân bón (-1,32%),...Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành ngược dòng tăng điểm bao gồm: Dược phẩm (+1,06%), Thủy sản (+0,74%), Công nghệ viễn thông (+0,74%),... Theo các chuyên của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên sụt giảm ở mức trung bình trong ngày giao dịch cuối của năm dương lịch 2024. Tâm lý nghỉ lễ khiến thanh khoản ở mức thấp, thấp nhất trong 5 phiên trở lại đây, khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-20,5%) so với mức trung bình 20 phiên. Điểm tích cực là VN-Index đã test thành công ngưỡng hỗ trợ 1.262 – 1.265 điểm mà không có sụt giảm quá lớn và khối lượng ở mức thấp nên xu hướng tích cực trước đó vẫn chưa bị phá vỡ. Phiên 31/12 cũng khép lại tháng giao dịch cuối cùng của năm 2024. Xét trên biểu đồ tháng thì vẫn là một tín hiệu khá tốt, khi kết thúc tháng 12, VN-Index có mức tăng nhẹ +1,31% sau 2 tháng sụt giảm trước đó. Thân nến tăng nhẹ ở tháng 12, đi sau thân nến Doji giảm giá trong tháng 11 là một dấu hiệu cho thấy xu hướng lạc quan hơn đang dần quay trở lại và khả năng sẽ một tín hiệu khởi đầu tốt lành cho năm mới 2025. “Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực ở thời điểm hiện tại, giữ danh mục và gia tăng thêm tỷ trọng ở vùng hỗ trợ 1.260 và 1.262 – 1.265, tạm thời nhà đầu tư nên ưu tiên vị thế quan sát và chờ thêm những tín hiệu tích cực hơn để có thêm tín hiệu mở thêm vị thế mua mới. VN-Index có thể sẽ hướng mới ngưỡng kháng cự 1.315 – 1.330 điểm trong 2 tháng đầu tiên của năm mới 2025”, chuyên gia của CSI nhận định. VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp quanh mức 1.265 điểm Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), phiên giao dịch cuối năm giảm điểm nhẹ với lượng thanh khoản tương đối thấp, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái thận trọng. Thị trường trong các phiên tới có thể sẽ tiếp tục dao động trong xu hướng rung lắc chủ đạo và có khả năng dần hồi phục nhẹ khi DXY có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng hơn. Mốc 1.255 là ngưỡng hỗ trợ mạnh khi đây là vùng hợp lưu của nhiều yếu tố kỹ thuật. VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp quanh mức 1.265 điểm (Ảnh minh họa: KT) Các yếu tố vĩ mô đang có xu hướng dần ổn định hơn trong ngắn và trung hạn, tuy nhiên, nhà đầu tư cần tiếp tục quan sát các chỉ số vĩ mô và chỉ giải ngân mạnh tay hơn khi xu hướng đã hình thành rõ ràng đối với tỷ giá, thanh khoản thị trường và triển vọng tăng trưởng kinh tế, đồng thời theo dõi sát sao diễn biến thị trường toàn cầu đề phòng những phiên dao động mạnh mẽ của thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của TTCK Việt Nam do hai thị trường có độ tương quan cao. Trong dài hạn, DXY giảm vẫn sẽ là xu hướng tất yếu trong môi trường nới lỏng chính sách tiền tệ, dòng vốn vẫn sẽ dần quay trở lại thị trường đầu tư mới nổi và tiềm năng cao như Việt Nam. “Chúng tôi đánh giá cao triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung và dài hạn với các điều kiện tích cực hỗ trợ thị trường trong năm 2025 và các tiềm năng tăng trưởng của nội tại nền kinh tế. Nhà đầu tư nên tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh tích cực và tăng trưởng mạnh mẽ đồng pha cùng sự phát triển của nền kinh tế”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp quanh đường trung bình 20 phiên (mức 1.265 điểm) trong phiên hôm nay 2/1. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên dòng tiền có thể sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, trong đó chỉ số Upcom vượt trội hơn so với các chỉ số khác. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm nhẹ cho thấy các nhà đầu tư có phần tỏ ra thận trọng nhẹ khi chỉ số VN-Index thất bại trước ngưỡng kháng cự 1.278 điểm. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và vẫn có thể mua mới”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.