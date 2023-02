Nhận định câu lạc bộ Công an Hà Nội – Viettel: Đi tìm chiến thắng

Viettel không phải là đối thủ dễ chịu tại V.League. Ảnh: VPF

Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa tiến hành sự điều chỉnh nhân sự khi trung vệ Almada Elton được đăng kí thay cho tiền đạo Fred. Quyết định của huấn luyện viên Foiani sẽ gia cố đáng kể hàng thủ của Công an Hà Nội. Thực tế, đội bóng này chỉ có 3 trung vệ nội và như thế là không đủ cho chặng đường dài tại V.League.

Về cơ bản, hàng phòng ngự của Công an Hà Nội tạm thời mang đến sự yên tâm. Vị trí của Fred để lại sẽ được đảm nhận bởi Rodrigues Gustavo, người thể hiện khá tốt ở những vòng đấu vừa qua. Tiền vệ Phan Văn Đức cũng sẽ không còn ở tình trạng phải ngồi dự bị. Anh có thể thi đấu tự do và sáng tạo như cách từng thể hiện ở Sông Lam Nghệ An.