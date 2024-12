Nhận định bóng đá Việt Nam vs Indonesia: Đừng mơ thắng đậm

Đầy đủ thông tin lực lượng, số liệu thống kê và nhận định bóng đá Việt Nam vs Indonesia trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2024 diễn ra lúc 20h00 ngày 15/12. Cuộc đọ sức đáng chú ý nhất tại bảng B diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng, qua đó tránh được đối thủ rất mạnh là Thái Lan tại vòng bán kết. Đội bóng xứ chùa vàng thắng cả Malaysia, Timor Leste và nhiều khả năng dẫn đầu bảng A. Nhận định bóng đá Việt Nam vs Indonesia Tình thế của đội tuyển Việt Nam và Indonesia hoàn toàn trái ngược nhau trước màn đối đầu tối ngày 15/12. Gặp nhiều khó khăn trước Lào nhưng tuyển Việt Nam vẫn giải quyết tốt tình hình và thắng đối thủ 4-1. Cũng vẫn là đội tuyển Lào nhưng Indonesia lại vất vả đến mức nhiều lúc tưởng chừng phải nhận thất bại. Tiến Linh đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới Indonesia. Nhìn chung, đội tuyển Indonesia còn quá trẻ và bản thân các cầu thủ có mặt ở đội tuyển lần này không tài năng như xứ vạn đảo kì vọng. Ảo mộng từ các ngôi sao nhập tịch dần bị xua đi và thay thế bằng nỗi lo cho thế hệ tài năng “nội địa” của Indonesia. HLV Shin Tae-yong đưa ra nhiều lý do nhưng chẳng thuyết phục nổi ai sau trận hòa 3-3 trước Lào. Indonesia toàn cầu thủ U22 nhưng Lào còn có những người sinh năm 2006 và thậm chí là 2007 vẫn đá chính và tỏa sáng. Ngay cả chiến thắng 1-0 trước Myanmar của Indonesia cũng mang nhiều dấu may mắn. Câu hỏi được đặt ra rằng Rafael Struick và đồng đội còn thoát hiểm theo cách như vậy được đến khi nào? 3 trong số 4 bàn thắng Indonesia ghi được đến từ những quả ném biên của Arhan Pratama. Nhưng hàng thủ Việt Nam không phải “tay mơ” như Lào hay Myanmar. Thành Chung, Duy Mạnh hay Tiến Dũng đủ sức chống đỡ thứ “vũ khí” kì lạ này của bóng đá Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo triển khai tấn công trong các tình huống bóng “sống” không tốt như cố định. Thậm chí, ở mặt trận phòng ngự, Kadek Arel và Ferrari ghi bàn khi tấn công nhưng họ không ngăn cản được các tiền đạo Lào. Một mình Bounphachan Bounkong là đủ “hành hạ” hậu vệ Indonesia. Chưa kể, đội tuyển Indonesia đối diện với nỗi lo thể lực khi phải đá 2 trận liên tiếp rồi di chuyển liên tục. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Việt Nam có nhiều lý do để tự tin. HLV Kim Sang-sik chưa sử dụng hết “bài vở” ở trận gặp Lào nhưng vẫn đạt mục tiêu thắng đậm. Ngay khi các ngôi sao như Quang Hải, Tuấn Hải, Văn Toàn được đưa vào sân, đội tuyển Việt Nam lập tức tạo nên sức ép khiến đối thủ vụn vỡ. Đội tuyển Việt Nam không chủ quan trước Indonesia nhưng nếu chơi đúng phong độ, việc giành 3 điểm trên sân nhà nằm trong tầm tay. Có điều, các cầu thủ đừng nên mơ mộng về chiến thắng mang tính “hủy diệt” để trả món nợ tại vòng loại World Cup 2026. Ba điểm là quan trọng nhất nhưng bảo toàn lực lượng cũng là nhiệm vụ. Ở thế yếu hơn, đội tuyển Indonesia hoàn toàn có thể trở lại với lối đá quyết liệt trên mức cần thiết nhằm giành điểm. Thông tin lực lượng: Đội tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, Quang Hải sẽ đá chính sau trận đầu ngồi dự bị. Các cầu thủ khác có thể lực tốt nhất. Đội tuyển Indonesia vắng Marselino Ferdinan vì thẻ đỏ. Bộ đôi Justin Hubner và Ivar Jenner tiếp tục vắng mặt. Dự đoán: Việt Nam 2-0 Indonesia Đội hình ra sân: Việt Nam: Nguyễn Đình Triệu, Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Dũng, Hoàng Đức, Ngọc Tân, Xuân Mạnh, Văn Thanh, Tuấn Hải, Quang Hải, Tiến Linh. Indonesia: Daffa Fasya (22) - Muhammad Ferrari (13), Kadek Arel (4), Kakang Rudianto (5), Dony Pamungkas (16) - Rayhan Hannan (15), Arhan Kaka (20), Arkhan Fikri (8), Pratama Arhan (12) - Rafael Struick (10), Hokky Caraka (9). Mai Phương