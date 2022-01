Nhận định bóng đá Southampton vs Man City vòng 23 Ngoại hạng Anh

Phong độ của đội chủ nhà được cải thiện đáng kể so với giai đoạn cuối năm 2021. Southampton bất bại 4 trận liên tiếp (trong đó có 3 chiến thắng) trước khi thua Wolverhampton với tỷ số 1-3 tuần trước. Tuy nhiên, khi đối đầu với Man City ở thời điểm hiện tại, chỉ phong độ tốt chưa chắc là đủ để thầy trò HLV Hasenhuttl có điểm.

Đội bóng của HLV Ralph Hasenhuttl lúc này đang có một vị trí đủ an toàn với khoảng cách 10 điểm hơn nhóm xuống hạng. Southampton cũng không có hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Lý do rất đơn giản: Không đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh so được với Man City về phong độ. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola lúc này đã tạo ra khoảng cách lên tới hơn 10 điểm so với đội nhì bảng và chưa có dấu hiệu gì cho thấy nhà đương kim vô địch có thể sa sút trong phần còn lại của mùa giải.

Trong 16 trận đấu gần nhất, Man City thắng tới 15 trận. Thất bại duy nhất của thầy trò HLV Pep Guardiola là trận đấu thủ tục ở Champions League với RB Leipzig.

Đội hình dự kiến