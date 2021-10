Nhận định bóng đá MU vs Liverpool, 'đại chiến' vòng 9 Ngoại hạng Anh

Phong độ của Maguire khiến nhiều người lo ngại.

Giữa chênh lệch về đẳng cấp (thắng 1 trong 6 lần so tài gần nhất), MU chỉ có thể bấu víu vào lợi thế sân nhà cùng nhuệ khí ở những trận cầu lớn. Mùa trước, nửa đỏ thành Manchester chỉ thua 1 trong 6 trận so tài với Chelsea, Liverpool và Man City. Old Trafford cũng là điểm tựa, khi MU ngược dòng trong 2/4 trận gần nhất thi đấu tại đây.

Dù vậy, Quỷ đỏ khó đánh bại Liverpool, khi đối thủ cũng đang chơi đầy quyết tâm để bám đuổi ngôi đầu bảng. Khi Liverpool thất thế ở cuộc đua vô địch mùa trước, HLV Klopp đã nói nửa đùa nửa thật rằng đội bóng của ông cần một mùa giải để ăn mừng danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh.

Mùa này, Liverpool đang chơi tập trung ngay từ chặng mở màn. Salah cùng đồng đội sẽ không bỏ qua thời điểm đối thủ suy yếu để một lần nữa "đánh sập" pháo đài Old Trafford.

Đội hình dự kiến:

MU: De Gea; Shaw, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka; Fred, McTominay, Pogba; Bruno, Ronaldo, Rashford.

Liverpool: Alisson; Robertson, Van Dijk, Matip, Tsimikas; Henderson, Keita, Milner; Salah, Mane, Firmino.

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1

Hồng Nam