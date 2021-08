Nhận định bóng đá Liverpool vs Chelsea vòng 3 Ngoại Hạng Anh

Dự đoán: Liverpool 1-1 Chelsea

Cả Liverpool và Chelsea đều rất giỏi trong việc hạn chế thời gian và không gian chơi bóng của đối thủ. Do vậy, trận đấu sẽ không có nhiều cơ hội rõ rệt. Trong 10 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội ở Ngoại Hạng Anh, chỉ 3 trận có nhiều hơn 2 bàn thắng.

Một thống kê khác ủng hộ nhận định này là 79% số trận đấu của Chelsea dưới thời HLV Thomas Tuchel, toàn bộ các trận đấu lớn có số bàn thắng thuộc diện "xỉu 2,5". Chưa rõ sự xuất hiện của Lukaku có tạo ra khác biệt hay không.

Về mặt kết quả, đây có thể là trận đấu từ hòa đến thắng (với cách biệt tối thiểu) của Chelsea.

The Blues rock up at Anfield needing to keep Liverpool’s attack quiet, with all of Mohamed Salah, Diogo Jota, Sadio Mane and Roberto Firmino off the mark for the season.

Minh Ngọc