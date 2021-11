Nhận định bóng đá Atalanta vs Man Utd vòng bảng Champions League

Tuy nhiên, chuyến làm khách đến Italy tiềm ẩn nhiều thách thức hơn so với trận đấu ở Ngoại Hạng Anh cuối tuần trước. Atalanta có thể tạo ra nhiều mối đe dọa cho hàng phòng ngự của Man Utd hơn so với một Tottenham đang khủng hoảng. Các CĐV Quỷ đỏ đương nhiên chưa thể quên đi việc đội hình sứt mẻ của Atalanta dẫn trước Man Utd tới 2 bàn ngay trong hiệp 1 tại Old Trafford.

Đội hình dự kiến

Atalanta: Musso; Lovato, Demiral, De Roon; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Ilicic, Zapata, Pasalic