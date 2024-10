Nhận định Aston Villa vs MU: Ten Hag đứng trên lằn ranh đỏ

Đang phải chịu vô vàn sức ép, chuyến làm khách Villa Park sẽ mang tính quyết định đến chiếc ghế HLV trưởng MU của Erik ten Hag. Đôi mắt đại bàng của đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe dõi theo từng bước chạy cầu thủ MU tại Villa Park - nơi mà thất bại sẽ đóng chiếc đinh cuối cùng vào chiếc quan tài, chấm dứt triều đại HLV Ten Hag ở Old Trafford. Mọi thứ tưởng chừng đã sáng sủa hơn với đoàn quân Red Devils, khi Rashford rồi Hojlund ghi 2 bàn thắng sớm vào lưới Porto hồi giữa tuần. Tuy nhiên, MU suýt thua ngược, nếu không có bàn gỡ của Maguire phút bù giờ. Maguire cứu MU trong chuyến làm khách ở Dragao - Ảnh: Sky Sports Thủng lưới 3 bàn trận thứ hai liên tiếp, MU cho thấy họ mong manh hơn bao giờ hết, dù Andre Onana bắt không hề tệ. Vậy vấn đề của đội bóng thành Manchester nằm ở đâu? Có lẽ do khối đội hình lỏng lẻo, pressing thiếu đồng bộ của bầy Quỷ đỏ. Gặp Tottenham, họ để Van de Ven thoải mái dẫn bóng 50m từ phần sân nhà trước khi kiến tạo cho Johnson mở tỷ số. Trước Porto, chỉ riêng mắt xích Marcus Rashford lười áp sát gây áp lực, hàng thủ MU đã phải đối mặt với hàng loạt quả tạt nguy hiểm từ bên cánh phải trong hiệp một. Hệ quả dẫn đến 2 bàn thua liên tiếp. Nếu có điều gì đó an ủi cho HLV Ten Hag, thì là MU đang giữ sạch lưới hai trận liên tiếp trên sân khách tại Ngoại hạng Anh, trước Crystal Palace và Southampton. Nói về việc giữ sạch lưới, Aston Villa đã làm rất tốt tại Champions League giữa tuần. Thủ thành Emiliano Martinez chặn đứng nhiều cơ hội của Harry Kane và các cầu thủ Bayern Munich, giúp The Villians thắng trận lịch sử. Đoàn quân HLV Unai Emery giành 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, gây ấn tượng mạnh nhờ lối chơi hiện đại, khả năng chuyển trạng thái nhanh cực kỳ hiệu quả. Nếu MU thất bại, Ten Hag đứng trước nguy cơ bị sa thải - Ảnh: SuperSport Tại Premier League, nếu không đánh rơi hai điểm trên sân Portman Road cuối tuần trước, Villa sẽ cạnh tranh Liverpool cho vị trí đầu bảng. Dẫu vậy, kể từ mùa 2008/09, họ chưa từng tích lũy được 13 điểm sau 6 vòng mở màn. Xét trên khía cạnh phong độ, Aston Villa đang trội hơn hẳn MU. Nhưng ở phương diện đối đầu, Quỷ đỏ toàn thắng cả 4 lần chạm trán Ason Villa gần nhất. Mùa trước, MU đánh bại đội chủ sân Villa Park 2-1 nhờ bàn quyết định của McTominay. Một kết quả tương tự có thể giúp HLV Ten Hag thêm chút thời gian. Nhưng nếu thất bại, chiến lược gia Hà Lan sẽ bay ghế. Tỷ lệ châu Á: Aston Villa chấp 1/4 (0: 1/4) - TX: 3 hòa Dự đoán: Aston Villa thắng 2-1 Thông tin lực lượng Aston Villa: Tyrone Mings, Boubacar Kamara và John McGinn chấn thương. Jacob Ramsey mới bị đau háng. MU: Leny Yoro, Luke Shaw, Malacia chấn thương. Khả năng ra sân của Mainoo và Mason Mount còn bỏ ngỏ. Đội hình dự kiến Aston Villa: Martínez; Konsa, Diego Carlos, Torres, Digne; Onana, Tielemans, Philogene, Bailey; Rogers, Watkins. MU: Onana, Mazraoui, de Ligt, Martínez, Dalot; Mainoo, Eriksen, Fernandes; Garnacho, Rashford, Hojlund.