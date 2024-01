Nhận định Asian Cup 2023 - 18h30 hôm nay: Việt Nam vs Nhật Bản – Không thua đậm đã là thành công

Có thể thấy, HLV Troussier gặp ít nhiều khó khăn khi nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc như Ngọc Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh… không thể tham dự Asian Cup 2023 do chấn thương. Thay thế họ là một lực lượng trẻ hơn, non kinh nghiệm cũng như non chuyên môn hơn.

Không thua đậm đã là thành công vơi Việt Nam. Ảnh: VNN

Đánh giá sự thể hiện qua 9 trận đấu kể từ khi chiến lược gia người Pháp dẫn dắt, đội tuyển Việt Nam có kết quả thất vọng khi phải đối đầu với đối thủ mạnh hơn.

Nhật Bản bất bại trong 5 lần đối đầu với Việt Nam từ năm 2007 tới nay. Tuy nhiên, ngoài trận thua 1-4 cách đây 17 năm, đội tuyển Việt Nam 3 lần thất bại với tỷ số tối thiểu với Nhật Bản. Bước ngoặt đáng chú ý nhất, Việt Nam từng cầm hòa Nhật Bản 1-1 tại vòng loại World Cup 2022.

Một trận thua với tỉ số sát nút đã là thành công lớn cho ĐT Việt Nam ở trận này.