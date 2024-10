Nhận định Arsenal - Liverpool (23h30 ngày 27/10): Cuộc đua ở Emirates

Arsenal cần chiến thắng để không bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua vô địch, Liverpool cần chiến thắng để đòi lại ngôi đầu bảng từ Man City. Một cuộc chiến quyết liệt đang sắp diễn ra ở Emirates. Trước khi hành quân đến bờ biển phía Nam vào cuối tuần trước, người hâm mộ Arsenal đã phải quay trở lại đêm giao thừa năm 2023 để chứng kiến lần cuối cùng đội của họ bị đánh bại trong một trận đấu trên sân khách tại Premier League. Tuy nhiên, sự thiếu kỷ luật đáng báo động từ các học trò của Mikel Arteta đã khiến họ phải trả giá đắt trước Bournemouth. Việc William Saliba bị đuổi khỏi sân trong hiệp một không có nghĩa là trận đấu đã được định đoạt trước - Arsenal đã cầm hòa Brighton và Man City với 10 người - nhưng bàn thắng từ quả phạt góc của Ryan Christie và quả phạt đền của Justin Kluivert đã chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại trên sân khách của "Pháo thủ" tại Premier League. Saliba bị đuổi và Arsenal đã thua Bournemouth (Ảnh: Getty). Thất bại tại sân vận động Vitality là thất bại đầu tiên của Arsenal sau nửa năm, một thống kê mà Mikel Arteta đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo khi đội của ông bỏ lỡ cơ hội giành vị trí đầu bảng xếp hạng vào tối thứ Bảy tuần trước. Giờ đây, "Pháo thủ" bước vào trận đấu với Liverpool khi đã tụt xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng 7 điểm. Arsenal không có sự phục vụ của Martin Odegaard và Bukayo Saka đã một lần nữa thiếu sáng tạo khi tiếp Shakhtar tại Champions League, và phải nhờ tới bàn phản lưới nhà đáng tiếc của Dmytro Riznyk mới giúp đoàn quân của Arteta giành được 3 điểm. Chiến thắng cách biệt một bàn đó đồng nghĩa với việc đội chủ nhà đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp tại Emirates. Nhìn chung, 9 trong 10 trận đấu chính thức gần nhất của Arsenal trên sân nhà Emirates đã kết thúc bằng chiến thắng. Tuy nhiên, Arsenal có thể sẽ phải ra sân với tâm trạng lo lắng hơn là lạc quan bởi những con số thống kê. Arsenal chỉ giành chiến thắng 45% số trận tại Premier League khi không có Saliba so với 74% khi anh có mặt trong đội, hậu vệ người Pháp sẽ không thể thi đấu với Liverpool do bị cấm thi đấu. Một Liverpool không phải lo lắng về vấn đề kỷ luật sẽ đến Emirates với sự tỏa sáng của Arne Slot, khi chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục phá vỡ kỷ lục tại Merseyside kể từ khi tiếp quản vị trí của Jurgen Klopp. Liverpool đang thi đấu ấn tượng dưới sự dẫn dắt của Slot (Ảnh: EPL). The Kop đã vượt qua một trong những thử thách khó khăn nhất trong hành trình giành chức vô địch của họ vào ngày 20/10, khi Chelsea đến Anfield và khiến Liverpool phải chạy đua quyết liệt để giành chiến thắng. Quả phạt đền của Mohamed Salah và cú đánh đầu của Curtis Jones đã giúp đội chủ sân Anfield duy trì vị thế dẫn đầu sau chiến thắng kịch tính của Man City trước Wolves chỉ vài giờ trước đó. Mặc dù Liverpool đang hơn đội đương kim vô địch một điểm sau vòng 8, nhưng hiện tại họ đã tụt xuống vị trí thứ hai sau khi Man City thắng 1-0 trước Southampton vào tối qua (26/10). Chiến thắng của Liverpool tại Leipzig vào thứ Năm cũng để lại ít nhiều lo lắng. Tuy nhiên, sự phung phí và sự ngây thơ trong tấn công của RB Leipzig cũng giúp Quỷ đỏ giành được tám chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Slot đã tạo ra thành tích đáng kinh ngạc khi giành chiến thắng trong cả 6 trận sân khách đầu tiên dẫn dắt Liverpool và đội của ông chỉ để thủng lưới hai bàn. Thành công tại Emirates tối nay sẽ giúp Liverpool có được 24 điểm sau 9 trận đầu tiên của mùa giải mới - trước đó, The Kop mới một lần giành được nhiều điểm như vậy ở giai đoạn này trong mùa giải Premier League. Liverpool giành được 25 điểm sau 9 trận trong mùa giải 2019-20, mùa giải họ đã vô địch. Tuy nhiên, thành tích đối đầu của Liverpool đã suy yếu trong vài mùa giải gần đây khi Arsenal giành chiến thắng trong 2 trận đấu gần nhất tại Emirates và bất bại trong 4 lần đối đầu với The Kop tại Premier League, mặc dù họ đã để thua trong trận đấu vòng 3 FA Cup vào tháng 1 trên sân nhà. Thông tin đội hình Với việc Saliba bị cấm thi đấu, Kieran Tierney phải ngồi ngoài và Takehiro Tomiyasu lại gặp chấn thương đầu gối, Arteta còn mất thêm một hậu vệ nữa vì chấn thương ở trận đấu tại Champions League khi Riccardo Calafiori buộc phải rời sân trong hiệp hai sau một pha ngã trên sân. Calafiori dính chấn thương ở trận đấu gặp Shakhtar (Ảnh: Getty). Arteta ngay lập tức thừa nhận rằng tình trạng của cầu thủ người Italy "không tốt" và Calafiori đã không tham gia buổi tập vào thứ Sáu - Jurrien Timber (cơ) hay Bukayo Saka (gân kheo) cũng vậy. Tình trạng của Martin Odegaard chưa được cập nhật khi Arteta đã từ chối nói về khả năng vắng mặt của các cầu thủ trong cuộc họp báo trước trận đấu. Có nguồn tin cho rằng Saka hy vọng sẽ kịp bình phục để tham dự chuyến làm khách của Liverpool. Đêm nay, Kai Havertz có thể trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên kể từ Thierry Henry ghi bàn trong sáu trận sân nhà liên tiếp tại Premier League. Tất nhiên, không chỉ Arsenal vắng những cầu thủ quan trọng, khi thủ môn số một của Liverpool là Alisson Becker vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương đùi, mặc dù Caoimhin Kelleher đã giữ được phong độ tốt vào giữa tuần với một số pha cứu thua xuất sắc trước RB Leipzig. Alisson vẫn chưa thể trở lại thi đấu (Ảnh: Getty). Alisson đang phục hồi chấn thương cùng Harvey Elliott (chân) và Diogo Jota (bụng) - sự vắng mặt của Diogo Jota đảm bảo Darwin Nunez sẽ có cơ hội đá chính - trong khi Federico Chiesa và Conor Bradley đều chưa chắc chắn ra sân. Slot phải giải quyết một tình thế tiến thoái lưỡng nan hơn ở cánh trái, nơi Luis Diaz và Cody Gakpo đều đang cạnh tranh để được ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, bàn thắng quyết định của Jones trước Chelsea có lẽ là không đủ để giúp anh phá vỡ hàng tiền vệ đầy năng động đã được thiết lập gồm Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister và Ryan Gravenberch. Đội hình ra sân dự kiến Arsenal: Raya; Timber, White, Gabriel, Zinchenko; Merino, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez