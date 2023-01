Nhận diện các triệu chứng, cách phòng bệnh viêm phổi thường gặp ở trẻ

Phụ huynh đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Thùy Linh

Trong đó, viêm phổi là bệnh khiến cho nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Bệnh viêm phổi là tình trạng các phế nang trong phổi bị viêm do một nguyên nhân bất kỳ gây ra. Viêm phổi có thể xuất hiện tại một vị trí cố định hay một vài vùng. Nguy hiểm hơn là xuất hiện viêm toàn bộ phổi.

Nguyên nhân gây viêm phổi

Thông thường, mọi người thường mắc phải bệnh viêm phổi cấp tính. Các triệu chứng của bệnh sẽ xuất hiện rõ ràng ngay trong ngày đầu tiên nhiễm virus. Nguyên nhân gây bệnh viêm phổi có rất nhiều, cụ thể:

Người mắc viêm phổi do vi khuẩn: Người bị bệnh viêm phổi có thể do hoạt động của vi khuẩn streptococcus pneumoniae. Bên cạnh đó, người mắc bệnh viêm phổi còn có thể do một số loại vi khuẩn khác như: haemophilus, legionella...

Nguyên nhân do virus: Có rất nhiều virus gây bệnh viêm phổi như cúm Influenza A, B, virus hợp bào, virus rhinovirus, adenoviruses… Người bệnh có thể bị lây nhiễm các loại virus này trong môi trường bị ô nhiễm, từ người bệnh...

Nguyên nhân do nấm: Nấm cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh viêm phổi. Khi người bệnh tiếp xúc hay hít thở phải bào tử của nấm sẽ rất dễ bị viêm phổi. Khi mắc phải bệnh do nấm, tình hình phát triển của bệnh sẽ rất nguy hiểm và phức tạp. Bạn cần nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra và điều trị kịp thời.