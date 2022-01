Nhận dạng 3 kẻ xông vào căn hộ xịt hơi cay, cướp điện thoại ở Hà Nội

Hình ảnh 3 tên cướp được camera an ninh của tòa nhà ghi lại. (Ảnh chụp màn hình)

Qua điều tra, cơ quan công an xác định cả 3 tên cướp đều là nam giới, nói giọng miền Bắc. Trong đó, 1 tên cướp khoảng 30 - 35 tuổi, cao 1m70 - 1m75, dáng to béo, khuôn mặt dài, đeo kính gọng nhựa màu đen, đeo khẩu trang màu trắng; áo khoác màu đen, áo bên trong màu xanh nước biển, quần bò màu xanh, đi giày thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen.

Tên cướp thứ hai khoảng 25 - 30 tuổi, cao khoảng 1m65, khuôn mặt tròn, đeo kính trắng, mắt kính hình chữ nhật, gọng kính màu đen, đeo khẩu trang y tế màu xanh nhạt; mặc áo phao trắng xám có mũ, quần bò tối màu, đi giày da màu đen, đội mũ lưỡi trai màu trắng, đeo ba lô khoác vai màu đen.

Tên cướp cuối cùng khoảng 25 - 30 tuổi, cao tầm 1m60, dáng cao gầy nhỏ, khuôn mặt dài hóp, đeo khẩu trang y tế màu xanh, đội mũ lưỡi trai màu đen; mặc áo khoác thể thao màu đen, quần bò màu đen, đi giày màu nâu, cầm cặp da xách tay màu nâu.

Công an quận Hoàng Mai ra thông báo truy tìm 3 tên cướp có đặc điểm như trên và đề nghị, nếu phát hiện 3 kẻ này, người dân cần báo ngay cho Công an quận Hoàng Mai hoặc cơ quan công an gần nhất.

Quang Tuyền