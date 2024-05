Nhân chứng kể lại vụ cháy tòa chung cư mini 9 tầng ở Hà Nội

Đại diện Công an phường Nhân Chính cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy có thể do chập điện.

Khi phát hiện khói đen bốc lên, còi báo cháy của tòa nhà kêu inh ỏi, nam thanh niên này ngay lập tức hô hoán mọi người xung quanh rồi chạy lên tầng thượng và chờ giải cứu.

"Khi tôi lên tầng thượng, trên đó đã có một người nữa đang đợi lực lượng cứu hộ đến giải cứu. Chúng tôi ở đó cho tới khi lực lượng cứu hộ đảm bảo an toàn thì mới xuống và thoát ra ngoài", Quân kể.

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, tại tòa chung cư cao 9 tầng ở phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân) xảy ra cháy. Địa điểm đám cháy xuất phát từ tầng 8 của tòa chung cư mini.

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Thanh Xuân, đám cháy bùng phát từ hộp điện thang máy, nghi do chập điện. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Căn chung cư mini là do chủ nhà cho thuê trọ.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Thanh Xuân điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ tới hiện trường dập lửa. Cảnh sát leo cầu thang tiếp cận ngôi nhà, vào từng tầng tìm kiếm người và lên mái nhà tầng thượng hướng dẫn người dân thoát hiểm.