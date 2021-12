Nhận biết những dấu hiệu bất thường để không bị cắt "cậu nhỏ" vì ung thư

Your browser does not support the audio element.

Mới đây, Trung tâm Nam học (BV Việt Đức) tiếp nhận trường hợp nam giới 72 tuổi vào viện vì có khối sùi cứng đầu dương vật rỉ máu.

Trước đó, khi xuất hiện khối cứng dần kèm theo đi tiểu khó khăn, ông đã đến một phòng khám tư nhân để cắt bao quy đầu. Nhưng dù đã cắt bao quy đầu, khối sùi vẫn chảy máu, đi tiểu khó nên ông đến BV Việt Đức khám.

ThS. BS Bùi Văn Quang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, khi khám, bác sĩ phát hiện khối u chiếm toàn bộ đầu dương vật, có nhiều điểm hoại tử, rỉ máu lâm sàng điển hình của ung thư dương vật, sinh thiết cho kết quả là ung thư biểu mô vảy. Người bệnh được chẩn đoán là ung thư dương vật và có chỉ định mổ cắt đoạn dương vật, nạo vét hạch bẹn 2 bên.

Theo bác sĩ, các ca ung thư dương vật đến viện phần lớn phải cắt bỏ hoàn toàn, hoặc một phần dương vật vì bệnh nhân đến muộn, thậm chí ung thư đã xâm lấn.

Tương tự, tại Bệnh viện Da liễu, số bệnh nhân ung thư dương vật đến viện ở giai đoạn có thể bảo tồn "cậu nhỏ" rất hiếm hoi.