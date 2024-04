Nhận bằng thạc sĩ xuất sắc, 9X Việt kể về những giờ học căng thẳng ở ĐH Stanford

Học chương trình Masters by Coursework (thạc sĩ ứng dụng) với mục đích nhanh chóng tốt nghiệp để tiết kiệm chi phí, thời gian và kiến thức có thể áp dụng ngay vào công việc, Phương Quân được Đại học Stanford hỗ trợ 40% học phí kèm 7.000 USD tiền bảo hiểm sức khỏe trọn gói.

Trong lớp thạc sĩ, anh học còn học cùng Anya Goeders - người giữ kỷ lục quốc gia Mỹ ở nội dung bơi 50 mét tự do. Năm 2016, Anya xếp thứ 27 nữ nhanh nhất thế giới ở nội dung 50 mét tự do và xếp thứ 5 ở nội dung 50m tự do tại Giải vô địch Thế giới 2016. Vừa học thạc sĩ, Anya vừa là vận động viên trong đội tuyển bơi lội của trường.

Ngoài ra, trong nhóm của Quân còn có Alexis Kam - thần đồng người Mỹ, mới 17 tuổi đã tốt nghiệp cử nhân ngành Kỹ thuật Cơ khí tại trường Đại học Cal State và học tiếp thạc sĩ tại Stanford năm 18 tuổi; hay Cesar Portocarrero, kỹ sư người Peru đầu tiên đạt học bổng danh giá Knight Hennessy, nói thông tạo 6 thứ tiếng và điểm TOEFL đạt tuyệt đối 120/120.

Quân chia sẻ, dù là người nổi tiếng, nhưng con gái của tỷ phú Bill Gates hay những nhân vật trên giống như bao sinh viên khác, đều phải nỗ lực rất nhiều trong khoảng thời gian học tập tại ngôi trường top 2 thế giới.

“Những sinh viên, học viên dù gia thế khủng tới đâu thì ở Stanford đều có cuộc sống bình dị như bao người. Sinh viên đa phần đều đạp xe đi học và ăn uống ở canteen hoặc tự nấu”, anh nói.

Quân nhận thấy tại Stanford, không quan trọng bạn xuất thân thế nào, mọi sinh viên đều được đối xử bình đẳng và tiếp cận cơ hội với giáo dục như nhau.