Nhâm Mạnh Dũng liệu có “phá dớp” tiền đạo chân trái?

Anh được xem là “truyền nhân” của người thầy. Thậm chí, khi trình làng V.League, Minh Tuấn không mấy khó khăn để bùng nổ ở tuổi 19. Nhưng rồi chấn thương, sự phát triển không như ý khiến ngôi sao quê Quảng Nam chỉ dừng lại ở mức khá. Nhưng ít nhất anh vẫn có giai đoạn được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tuyển Việt Nam.

Hà Minh Tuấn là một sự tiếc nuối lớn của tuyển quốc gia. Ảnh: Hoài Thu

Quang Nam hay Võ Lý không may mắn như vậy. Võ Lý từng nổi lên như một “hiện tượng” của bóng đá Huế. Anh có đầy đủ danh hiệu ở các giải trẻ cùng Huế, Đà Nẵng hay Sông Lam Nghệ An. Nhưng cầu thủ này cũng chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng vốn có của mình. Không có môi trường đủ tốt, thiếu sự may mắn và một vài lý do bên lề sân cỏ khiến Võ Lý đang tìm lại chính mình trong màu áo Công An Nhân Dân.

Quang Nam thậm chí còn “lận đận” hơn các đồng nghiệp của mình. Anh cùng Hồ Tuấn Tài được xem là các “ông vua giải trẻ” của Sông Lam Nghệ An. Nhưng 2 lần mổ sụn bánh chè khiến tiền đạo sinh năm 1992 đánh mất rất nhiều. Đến năm nay, Quang Nam còn đang chơi ở giải hạng Nhì trong màu áo Lâm Đồng. Với đẳng cấp của mình, Quang Nam kịp ghi 3 bàn từ những pha đá phạt trực tiếp dù chỉ chơi ở giai đoạn lượt về.