Nhâm Hoàng Khang 'hack' thông tin người khác rồi chuyển cho Nguyễn Phương Hằng

Quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Nhâm Hoàng Khang tại căn nhà ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, Cơ quan CSĐT thu giữ 0,01g ma túy Khang cất giữ để sử dụng.

Do khối lượng ma túy chưa đủ định lượng để khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có công văn đề nghị Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Khang.

Trước đó, ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nhâm Hoàng Khang về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nhâm Hoàng Khang được biết đến là lập trình viên có tiếng và sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Người này nổi lên khi xảy ra việc Nguyễn Phương Hằng lên mạng xã hội tố cáo một số nghệ sĩ lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân. Hồi tháng 9/2021, trên trang Facebook của mình, lập trình viên này từng đưa nhiều hình ảnh để khẳng định lấy được hơn hai nghìn trang sao kê của một quỹ từ thiện từ ngân hàng. Được biết, trước khi bị bắt, Nhâm Hoàng Khang từng đi tù 3 năm với tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Y chấp hành xong án phạt tại Trại giam Thủ Đức (đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vào năm 2018.