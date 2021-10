Sáng 4/10, Cục cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nhâm Hoàng Khang tại TP.Cần Thơ.



Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) bị Cục cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an bắt giữ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.



Theo Thanh Niên đưa tin, bị can Khang đã có hành vi đột nhập vào một mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó quay sang tống tiền đường dây này, nhận 400 triệu đồng.

"Cậu IT" Nhâm Hoàng Khang từng là đệ tử của bà Phương Hằng Thông tin Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ lập tức khiến cư dân mạng xôn xao. Nhiều người đặt câu hỏi, với số tiền 400 triệu đồng chiếm đoạt, "cậu IT" này sẽ đối diện với mức án nào. Theo quy định, "Tội cưỡng đoạt tài sản" được hướng dẫn tại Điều 170 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau: 1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù 1-5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 3-10 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; e) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7-15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng; b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12-12 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên; b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Nhâm Hoàng Khang từng bị cơ quan chức năng triệu tập (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Nhâm Hoàng Khang từng được biết đến là lập trình viên nổi tiếng và được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT". Khang từng có thời gian làm việc cho bà Phương Hằng. Khang cũng là người đầu tiên phát hiện ra tin nhắn Hoài Linh chưa giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện ủng hộ miền Trung.



Gần đây, Nhâm Hoàng Khang thu hút sự chú ý của cộng đồng bởi những lùm xùm trên mạng xã hội, đặc biệt là những mâu thuẫn cùng nữ đại gia Bình Dương Nguyễn Phương Hằng.



"Cậu IT" công khai trên trang cá nhân văn bản sao kê của "Quỹ từ thiện Hằng Hứu" - quỹ có tên gần giống với quỹ từ thiện Hằng Hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam do bà Nguyễn Phương Hằng làm chủ gây ra nhiều tranh cãi.