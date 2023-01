Nhạc xuân lấy nước mắt của những người con xa quê

Your browser does not support the video tag.

Ca khúc Mùa Xuân Xa Quê được chắp bút bởi nhạc sĩ Hà Sơn có giai điệu da diết, sâu lắng, đọng lại trong lòng người nghe rất nhiều những xúc cảm, dư âm khó quên.

Với Mùa Xuân Xa Quê, tác giả cũng đã gợi ra hình ảnh ngày Tết quê hương nay chỉ còn trong kí ức của biết bao người con xa xứ.

Xuân Này Con Không Về

Xuân Này Con Không Về có thể nói là một ca khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân sang. Được sáng tác bởi bộ ba nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, bài hát ra đời từ những năm 1960.

Dù được sáng tác cách đây đã hơn nửa thế kỉ nhưng giá trị của ca khúc vẫn còn vẹn nguyên đến thời điểm hiện tại.