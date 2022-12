Nhạc Việt 2022 - điểm sáng và tai tiếng

Vpop đã trải qua một năm sôi động với hàng loạt sản phẩm âm nhạc được ra mắt và thuộc những thể loại khác nhau. Đây là sự phát triển đáng nhớ sau thời gian dài nghệ sĩ tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng của Covid-19.

Tuy nhiên, cùng sự phát triển là những tranh cãi không đáng có của thị trường nhạc Việt. Khi vấn đề bản quyền và ca từ vô nghĩa vẫn nổi cộm, Vpop phần nào gây thất vọng cho khán giả.

Ballad đã hết thời?

Nói về thị trường âm nhạc năm qua, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Cường đánh giá việc ra mắt nhiều sản phẩm là điều tích cực cho âm nhạc nước nhà. Theo nhạc sĩ, thời gian gần đây âm nhạc của các ca sĩ trẻ khá văn minh và cập nhật thời đại. Thị trường âm nhạc đã có sự đa dạng, nhiều ca khúc mang màu sắc mới giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng bên cạnh thể loại quen thuộc như ballad, âm hưởng Canto pop hay bản nhạc nhẹ nhàng mang phong cách acoutics.

Trong 10 MV được xem nhiều nhất năm qua, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay của Miu Lê, Karik đứng đầu.

MONO và Tăng Duy Tân được xem như hiện tượng âm nhạc năm qua. Waiting For You và Bên Trên Tầng Lầu phủ sóng khắp mạng xã hội lẫn đời sống tinh thần của khán giả. Giai điệu của hai bài hát lẫn hình ảnh Mono, Tăng Duy Tân xuất hiện liên tục.

Waiting For You mang âm hưởng city pop sôi động, bắt tai, trong khi Bên Trên Tầng Lầu thuộc thể loại deep house - một nhánh của nhạc điện tử. Cả hai MV lọt top những sản phẩm có lượt xem cao nhất năm 2022, trong đó Waiting For You đứng thứ 2.