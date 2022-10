Nhạc sỹ đầu tiên đưa đời vũ nữ vào ca khúc

3 giờ trước Pháp luật

Chiều 30/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp Công an tỉnh tổ chức họp báo thông tin vụ công an đánh 2 thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cán bộ đã vi phạm quy tắc ứng xử đến mức nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận nên “áp dụng hình thức kỷ luật đội khung”.