Nhạc sĩ Tô Hiếu tung bằng chứng, đưa Tấn Bo ra pháp luật

Bài đăng của nhạc sĩ Tô Hiếu.

Trước đó, vào tháng 12/2021, Tô Hiếu bất ngờ lên tiếng tố Tấn Bo "quỵt nợ" mình hàng trăm triệu đồng. Nam nhạc sĩ cũng tung đoạn ghi âm đối chất với đàn em để làm bằng chứng.

"Anh cho em, chứ anh cho em mượn hồi nào. Anh nói anh giúp em mà, tự nhiên bây giờ gặp tụi em anh nói từng cho em mượn là sao, không có cửa đó. Anh khỏi kiếm chuyện em nha, anh muốn gì?", Tấn Bo lớn tiếng trong đoạn ghi âm nhạc sĩ Tô Hiếu đăng tải.