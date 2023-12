Nhạc sĩ Huy Tuấn công khai 'khóa môi' vợ kém 14 tuổi trước 50.000 người

Khi được bắt trọn khoảnh khắc theo dõi chương trình, Huy Tuấn đã không ngần ngại trao chơ vợ kém tuổi những cử chỉ, hành động thân mật khiến nhiều người phấn khích. Thậm chí, nam nhạc sĩ còn khóa môi bà xã, như một hành động nhằm lan tỏa thông điệp tích cực đến khán giả tham dự 'Hò Dô' 2023.

Binz với hình tượng mới - Xuân Đan - khiến khán giả phấn khích khi xuất hiện cuối chương trình. Anh cất giọng cùng với loạt ca khúc Don’t break my heart, Gene, mashup Hit me up - Men Cry… tạo không khí âm nhạc sâu lắng. Châu Bùi - bạn gái nam rapper cũng xuất hiện ủng hộ anh giữa đám đông.

Với hình tượng mới, Binz nói anh không còn là hình ảnh “bad boy” ăn chơi, ngông nghênh trước đây. Trái lại, rapper tạo cảm giác gần gũi với khán giả hơn trong tạo hình một chàng khờ tinh nghịch, si tình. Đây cũng là phong cách âm nhạc và thời trang anh theo đuổi hiện tại.

Nhóm Chillies với 5 chàng trai mang đến sự hoài niệm về một miền ký ức đẹp với: Vì sao, Em đừng khóc, Giá như, Qua khung cửa sổ… Xuất thân là một nhóm chuyên hát các ca khúc cover, Chillies dần tạo dựng tên tuổi và có lượng fan đông đảo ở dòng nhạc indie.