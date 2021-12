Nhạc sĩ Đức Trí và câu chuyện Nỗi yêu bé dại

Thị trường đĩa than Việt lâu nay vẫn chủ yếu là lối khai thác làm album từ các giọng hát hay thực lực (không cần nổi ồn ào trên thị trường) và các bài hát đã có độ dày nổi tiếng, dạng như tình khúc vượt thời gian. Thì nay với Nỗi yêu bé dại, toàn những ca khúc mới toanh chưa từng công bố, dù là của một tác giả đã có tên tuổi, cũng là điều hiếm thấy ở thị trường đĩa than.

2. Phát hành album Nỗi yêu bé dại dưới định dạng đĩa than, cũng là dịp nhạc sĩ Đức Trí làm cái việc chưa từng làm: “Tôi đã từng đưa ca khúc của mình vào nhiều dự án, nhưng luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho ý tưởng của đĩa nhạc và định hướng ca sĩ mà tôi hợp tác. Đây là lần hiếm hoi tôi làm một tuyển tập những bài hát cho mình".

Nhạc sĩ Đức Trí đang ký tặng những người sở hữu đầu tiên của đĩa than Nỗi yêu bé dại

Đức Trí đã nhận định một cách trân trọng thị trường đĩa than Việt Nam là một thị trường nhỏ. Nhưng không nhỏ nếu sản phẩm làm đàng hoàng. Nhạc sĩ của Nỗi yêu bé dại có quyền tự tin khi các đĩa than trước đây anh thực hiện đều gây tiếng vang trong giới chơi nhạc hi-end. Trong đó đĩa Lặng lẽ tiếng dương cầm gồm các nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phát hành từ 2013 đến nay đã in đến lần thứ 3.

Đức Trí cho biết anh chưa có kế hoạch phát hành Nỗi yêu bé dại trên định dạng CD hay các nền tảng nhạc số. Đã vậy, Nỗi yêu bé dại cũng chỉ phát hành 2000 bản đợt này, là đĩa than phiên bản đặc biệt giới hạn (Special Limited Edition), là phiên bản duy nhất có kèm tập nhạc viết tay và chữ ký của chính tác giả Đức Trí. Trong đó, có 200 bản được nhạc sĩ Đức Trí dành làm quà tặng, không đánh số, 1800 bản bán ra được đánh số từ 1 - 1800.

Thùy Chi trong thời gian thu âm tại phòng thu của nhạc sĩ Đức Trí. Có những hôm, ca sĩ và nhạc sĩ miệt mài ở phòng thu cả ngày đến độ suýt bên cả dùng bữa.

Hơn nữa, chính vì phần âm thanh mộc, nhạc sĩ Đức Trí cho rằng, album Nỗi yêu bé dại chỉ thích hợp nghe trên các dàn âm thanh chuẩn, không phù hợp nghe trên các thiết bị và loa cầm tay vì môi trường ồn ào sẽ phá vỡ không gian của bản thu. Cũng dễ hiểu vì sao hôm ra mắt đĩa, Đức Trí đã chọn một quán cà phê khá yên tĩnh, cất công mượn một giàn âm thanh cực xịn mà dân chơi âm thanh ở Sài Gòn phải lóa mắt vì chất lượng và giá thành, để mời mọi người cùng nghe đĩa mới của mình.

Nỗi yêu bé dại còn là một đĩa hát mà Đức Trí tự tay làm hầu như gần hết các công đoạn, vẫn tự tay phối, mix mà không nhờ nhân viên phòng thu, chỉ có thiếu mỗi khâu thiết kế bìa mà như người thiết kế bìa cũng phải thốt lên rằng tôi chẳng phải làm gì cả, ngay cả phông chữ của bìa album cũng là chữ viết của anh ấy. Cũng cần phải nói thêm, niềm vui hiện tại của Đức Trí, bên cạnh việc chơi nhạc, làm nhạc, còn là cái thú chơi luyện viết chữ và sưu tầm các loại bút viết. Niềm đam mê qua nhiều năm tháng ấy cũng đã kịp được “khoe” ra ở album này, khi các chữ viết được tập viết sau bao năm, nay được anh soạn ra, nắn nót viết lên chính tựa đề album và chép tay tất cả các bản nhạc của mình trong đĩa nhạc này. Hẳn nhiên, những con chữ đã được trui rèn nắn nót theo thời gian, nên rất đẹp. “Để người nghe có thể vừa thưởng thức, vừa xem lời, như một sự tri ân quý vị vậy.” Người nhạc sĩ nói vậy. Anh có lý do để thể hiện sự tri ân ấy.