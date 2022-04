Nhạc sĩ 71 tuổi viết nhạc tặng GenZ

Ca khúc Nến Khuya Mắt Chờ có ba phiên bản mang ba sắc thái và phong cách hoàn toàn khác nhau.

Nến Khuya Mắt Chờ phiên bản Huyền Cadie và Kỳ Tích Team



Ở phiên bản đầu tiên là sự kết hợp của ca sĩ Trang Blue và band 102 đậm chất hoài niệm.



Ca sĩ Dương Nguyễn phô diễn giọng hát đầy nội lực khi kết hợp cùng One Way Team ở phiên bản thứ hai.



Huyền Cadie và Kỳ Tích Team khoác lên một chiếc áo mới mang màu sắc vô cùng trẻ trung và hiện đại khi kết hợp giữa rap và nhạc điện tử, đem ca khúc trữ tình này đến gần hơn với giới trẻ.